《我的出走日記》孫錫久＆金智媛重逢後「情話綿綿」，「具美CP」果然是互相「解放」的關係！

與前面的劇情不同，情況似乎顛倒過來了！第15集大部分是美貞（金智媛 飾）聽著具氏（孫錫久 飾）說話。希望劇中的各位都能幸福起來…



於昨晚（28日）播出的《我的出走日記》，延續上週第14集的結尾，美貞與具氏重逢於首爾街頭，兩人展開正式約會啦！

▼以下有第15集劇透，慎入！









兩人並肩聊天、散步，分享自己的感受，才發現原來彼此這麼有共鳴。美貞也向具氏表示：「你應該早點打（電話）來的，真可惡。」然後是一段凝視著彼此、默默無語的時光…

就像情侶都會做的那樣，具氏帶美貞逛市場、吃美食，還幫忙拿血拚之後的戰利品。更有「人情味」的具氏出現了，他直接用嘴巴幫美貞把手套分開！小編直接在螢幕前笑得和截圖裡的小販阿姨一樣XD



約會期間，具氏還是有工作要辦，他向美貞保證，自己還會再回來。具氏花了一個半小時結束，可以看到他焦急的心情。看著具氏在短時間似乎又變成另外一個人，具氏滿滿無奈。大家的「人生導師」美貞上線了，她告訴具氏，一天5分鐘，慢慢累積微小的幸福和快樂，就能撐下去。具氏聽完美貞的分享，忍不住問：「妳，還是如此舉步維艱的生活著嗎？」美貞的沉默似乎默認了，具氏燦笑：「那就試試吧，舉步維艱地向前走。」

後來，美貞才坦承，今天是前男友的婚禮，那個渾蛋明明有錢也不先還錢。所以，美貞想要變成「壞女人」，她要以兇神惡煞的模樣站在新人後面與他們合照，離開前還要把禮金都收走。就在她這樣下定決心後，美貞接到電話了，對方的聲音從話筒傳來：「好久不見了，我是具氏。」美貞看著具氏表示，她知道，這個人（指具氏）不會放任她墜入深淵，他正在拯救自己。具氏也回想起自己在山浦的車站前，與美貞初次見面的模樣…

回到具氏的高級公寓，可以見到地板上滿滿的酒瓶。具氏先是躺在自己的床上，美貞說著公寓太冷、家中應該請個幫傭，具氏一一回應，與直接殺去百貨公司向客人要酒錢的模樣大相逕庭（只有美貞有這樣的魔力啊QQ）之後，美貞也和具氏一起躺在雙人床上，看到美貞真的很冷，具氏把被子拉過來，蓋在兩人的身上，還輕拍了美貞，畫面相當溫馨。



在之後的劇情中，可以看到具氏因為酒精成癮而深受其害。在與會長對話時，他表示自己永遠都是單槍匹馬、對著人保持警戒狀態。他有試著讓自己每天開心五分鐘（美貞教他的那招！），直到今天為止似乎都還沒有。但說到這裡，好像有點不一樣了，因為具氏收集到三秒、六秒的快樂（絕對就是因為想到美貞吧XD）。

具氏問美貞想不想要打工，工作內容是聽他說話，以十次為一個單位，甚至罕見地說起自己的過往。具氏還補充，如果還有話想說，那就再十次。具氏表示：「反正妳（指美貞）很愛聽我說話啊。」美貞笑回：「現在還會自說自話了。」

場景再次回到具氏家中，兩人一起披著毯子、坐在美貞買的暖爐前。具氏一直、一直在說話，美貞靜靜地聽著。他突然大聲地喊出：「廉美貞！」並要對方記得，他曾經很喜歡、很喜歡過美貞，無論他以後變得多麼糟糕。美貞眼眶濕潤，感嘆著：「好想錄下來～」具氏大方地說：「錄啊！」然後再次告白美貞，氣氛在悲傷中夾雜著甜蜜。兩人一起躺在地板，具氏要和美貞走到最後，美貞也答應了，具氏從後方環抱住美貞…具氏問起「二哥」昌熙的近況，美貞的眼神似乎有點動搖…





在本集結尾，可以看到「大姐」琦貞（李伊 飾）剪掉自己的頭髮，似乎下定某種決心。她與男友泰勳（李己雨 飾）雖然相愛，卻有許多現實面需要處理；而「二哥」昌熙（李民基 飾）沒有以往像在山浦的模樣，他面無表情，就像機器一樣工作、應答，他與賢雅（全惠璡 飾）之間還有轉圜的餘地嗎？

第16集預告中，美貞與具氏繼續約會。觀眾們看到這裡會不會跟小編一樣，想要大喊：「你們就是天生一對！」琦貞和泰勳、昌熙和賢雅，會迎來什麼樣的結局呢？懇切希望是HE，而不是開放是結局甚至是BE啊…

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