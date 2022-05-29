《我的出走日记》孙锡久＆金智媛重逢后「情话绵绵」，「具美CP」果然是互相「解放」的关系！

与前面的剧情不同，情况似乎颠倒过来了！第15集大部分是美贞（金智媛 饰）听著具氏（孙锡久 饰）说话。希望剧中的各位都能幸福起来…



於昨晚（28日）播出的《我的出走日记》，延续上周第14集的结尾，美贞与具氏重逢於首尔街头，两人展开正式约会啦！

▼以下有第15集剧透，慎入！









两人并肩聊天、散步，分享自己的感受，才发现原来彼此这么有共鸣。美贞也向具氏表示：「你应该早点打（电话）来的，真可恶。」然后是一段凝视著彼此、默默无语的时光…

就像情侣都会做的那样，具氏带美贞逛市场、吃美食，还帮忙拿血拚之后的战利品。更有「人情味」的具氏出现了，他直接用嘴巴帮美贞把手套分开！小编直接在萤幕前笑得和截图里的小贩阿姨一样XD



约会期间，具氏还是有工作要办，他向美贞保证，自己还会再回来。具氏花了一个半小时结束，可以看到他焦急的心情。看著具氏在短时间似乎又变成另外一个人，具氏满满无奈。大家的「人生导师」美贞上线了，她告诉具氏，一天5分钟，慢慢累积微小的幸福和快乐，就能撑下去。具氏听完美贞的分享，忍不住问：「你，还是如此举步维艰的生活著吗？」美贞的沉默似乎默认了，具氏灿笑：「那就试试吧，举步维艰地向前走。」

后来，美贞才坦承，今天是前男友的婚礼，那个浑蛋明明有钱也不先还钱。所以，美贞想要变成「坏女人」，她要以凶神恶煞的模样站在新人后面与他们合照，离开前还要把礼金都收走。就在她这样下定决心后，美贞接到电话了，对方的声音从话筒传来：「好久不见了，我是具氏。」美贞看著具氏表示，她知道，这个人（指具氏）不会放任她坠入深渊，他正在拯救自己。具氏也回想起自己在山浦的车站前，与美贞初次见面的模样…

回到具氏的高级公寓，可以见到地板上满满的酒瓶。具氏先是躺在自己的床上，美贞说著公寓太冷、家中应该请个帮佣，具氏一一回应，与直接杀去百货公司向客人要酒钱的模样大相迳庭（只有美贞有这样的魔力啊QQ）之后，美贞也和具氏一起躺在双人床上，看到美贞真的很冷，具氏把被子拉过来，盖在两人的身上，还轻拍了美贞，画面相当温馨。



在之后的剧情中，可以看到具氏因为酒精成瘾而深受其害。在与会长对话时，他表示自己永远都是单枪匹马、对著人保持警戒状态。他有试著让自己每天开心五分钟（美贞教他的那招！），直到今天为止似乎都还没有。但说到这里，好像有点不一样了，因为具氏收集到三秒、六秒的快乐（绝对就是因为想到美贞吧XD）。

具氏问美贞想不想要打工，工作内容是听他说话，以十次为一个单位，甚至罕见地说起自己的过往。具氏还补充，如果还有话想说，那就再十次。具氏表示：「反正你（指美贞）很爱听我说话啊。」美贞笑回：「现在还会自说自话了。」

场景再次回到具氏家中，两人一起披著毯子、坐在美贞买的暖炉前。具氏一直、一直在说话，美贞静静地听著。他突然大声地喊出：「廉美贞！」并要对方记得，他曾经很喜欢、很喜欢过美贞，无论他以后变得多么糟糕。美贞眼眶湿润，感叹著：「好想录下来～」具氏大方地说：「录啊！」然后再次告白美贞，气氛在悲伤中夹杂著甜蜜。两人一起躺在地板，具氏要和美贞走到最后，美贞也答应了，具氏从后方环抱住美贞…具氏问起「二哥」昌熙的近况，美贞的眼神似乎有点动摇…





在本集结尾，可以看到「大姐」琦贞（李伊 饰）剪掉自己的头发，似乎下定某种决心。她与男友泰勋（李己雨 饰）虽然相爱，却有许多现实面需要处理；而「二哥」昌熙（李民基 饰）没有以往像在山浦的模样，他面无表情，就像机器一样工作、应答，他与贤雅（全惠璡 饰）之间还有转圜的余地吗？

第16集预告中，美贞与具氏继续约会。观众们看到这里会不会跟小编一样，想要大喊：「你们就是天生一对！」琦贞和泰勋、昌熙和贤雅，会迎来什么样的结局呢？恳切希望是HE，而不是开放是结局甚至是BE啊…

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