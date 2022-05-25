《我們的藍調時光》韓志旼、金宇彬對待唐氏症演員超溫柔！挽手聊天笑聲不斷，氣氛好有愛

《我們的藍調時光》拍攝花絮透露了韓志旼和金宇彬在戲外的一面，和唐氏症演員相處的模樣讓人忍不住想起吳正世，大家都是溫柔的人呀~

*以下內容涉及上周14集關鍵劇情！



上週末播出的tvN人氣劇集《我們的藍調時光》出現了一位不一般的新角色，就是英玉（韓志旼 飾）的雙胞胎姐姐、患有唐氏症候群的英希。 兩人在父母過世後成為彼此唯一的親人，但英希的病讓英玉感到沉重、想要逃離。 這一次英玉「逃」到濟州島，英希卻突然追了過來，讓英玉不得不對定俊（金宇彬 飾）坦誠了這個秘密。





實際上，飾演英希的演員鄭恩慧（音）本人也患有唐氏症候群，劇中的英希想成為畫家，生活中的鄭恩慧則真的是一名畫家。 鄭恩慧從學校畢業回家後出現思覺失調症等退行現象，媽媽於是讓她在自己的畫室幫忙打掃，鄭恩慧就這樣發現了對於繪畫的熱情。



從2016年開始，鄭恩慧陸續畫了超過4000張肖像畫，退行現象也隨之消失，還參與過兩部電影拍攝、經常在Youtube上分享畫畫日常，成為了融入社會的存在。



日前公開的拍攝花絮裡，韓志旼和金宇彬對待鄭恩慧時都十分溫柔~劇中的英希認為定俊是「壞人」，拍完這幕戲之後韓志旼挽著鄭恩慧的手臂，調皮地問：「金宇彬是好人還是壞人？ 」鄭恩慧想了一下說：「是帥氣的人。 」超有sense耶！



拍英玉英希機場重逢戲的時候，韓志旼頻頻NG、蹲下來跟鄭恩慧道歉，鄭恩慧輕拍她的面頰表示沒關係~鄭恩慧肚餓想吃零食，但因為是公共場所而被要求忍一忍，韓志旼便溫柔地對她說：「攝像機就在旁邊呀，女演員大人！吃零食可能會卡在牙縫哦~」 不過後來還是幫鄭恩慧求情要來了一口零食XD



還有定俊第一次見到英希那場戲，鄭恩慧說定俊對英玉的態度好嚇人，金宇彬解釋說：「因為英玉要分手，我就生氣爆發了。 （開玩笑）不要惹我哦！」三個人都笑起來，現場氣氛真的超讚~



《我們的藍調時光》不僅劇情溫暖戳心，連拍攝現場的花絮影片都十分有愛，絕對是值得大推的年度療癒佳作！



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