《我们的蓝调时光》韩志旼、金宇彬对待唐氏症演员超温柔！挽手聊天笑声不断，气氛好有爱

《我们的蓝调时光》拍摄花絮透露了韩志旼和金宇彬在戏外的一面，和唐氏症演员相处的模样让人忍不住想起吴正世，大家都是温柔的人呀~

*以下内容涉及上周14集关键剧情！



上周末播出的tvN人气剧集《我们的蓝调时光》出现了一位不一般的新角色，就是英玉（韩志旼 饰）的双胞胎姐姐、患有唐氏症候群的英希。 两人在父母过世后成为彼此唯一的亲人，但英希的病让英玉感到沉重、想要逃离。 这一次英玉「逃」到济州岛，英希却突然追了过来，让英玉不得不对定俊（金宇彬 饰）坦诚了这个秘密。





实际上，饰演英希的演员郑恩慧（音）本人也患有唐氏症候群，剧中的英希想成为画家，生活中的郑恩慧则真的是一名画家。 郑恩慧从学校毕业回家后出现思觉失调症等退行现象，妈妈於是让她在自己的画室帮忙打扫，郑恩慧就这样发现了对於绘画的热情。



从2016年开始，郑恩慧陆续画了超过4000张肖像画，退行现象也随之消失，还参与过两部电影拍摄、经常在Youtube上分享画画日常，成为了融入社会的存在。



日前公开的拍摄花絮里，韩志旼和金宇彬对待郑恩慧时都十分温柔~剧中的英希认为定俊是「坏人」，拍完这幕戏之后韩志旼挽著郑恩慧的手臂，调皮地问：「金宇彬是好人还是坏人？ 」郑恩慧想了一下说：「是帅气的人。 」超有sense耶！



拍英玉英希机场重逢戏的时候，韩志旼频频NG、蹲下来跟郑恩慧道歉，郑恩慧轻拍她的面颊表示没关系~郑恩慧肚饿想吃零食，但因为是公共场所而被要求忍一忍，韩志旼便温柔地对她说：「摄像机就在旁边呀，女演员大人！吃零食可能会卡在牙缝哦~」 不过后来还是帮郑恩慧求情要来了一口零食XD



还有定俊第一次见到英希那场戏，郑恩慧说定俊对英玉的态度好吓人，金宇彬解释说：「因为英玉要分手，我就生气爆发了。 （开玩笑）不要惹我哦！」三个人都笑起来，现场气氛真的超赞~



《我们的蓝调时光》不仅剧情温暖戳心，连拍摄现场的花絮影片都十分有爱，绝对是值得大推的年度疗愈佳作！



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