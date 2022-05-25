《我的出走日記》「具美CP」2022年重逢花絮！金智媛直呼好心動♥孫錫久還看出她的眼妝不同

《我的出走日記》第14集尾聲，聽到廉美貞（金智媛 飾）和家人故事的具氏（孫錫久 飾）也感到思念和悲傷。

具氏鼓起勇氣打電話給美貞， 就這樣兩人重逢了。雖然和以前不同，但依然心潮澎湃，再次見面的兩人互相露出燦爛的笑容。廉美貞問具氏：「你叫什麼名字？」具氏也自我介紹：「我叫具子敬。」



這集真的是讓人又哭又笑，重逢的花絮也在今日公開～



看到2022年版的廉美貞，孫錫久就說：「你的眼妝有點變了！」金智媛：「哦！沒錯，好細節...」因爲兩人是時隔許久重逢，導演提到表情希望有著尷尬、心動。金智媛苦惱著「你叫什麼名字？」的語氣，還笑著說：「我真的很好奇！你叫什麼名字？還是要這種語氣？要這樣笑著說？還是平靜地說？」導演：「完全用你倆去相親的那種語氣。」



金智媛心動地表示：「有點像見其他男人的感覺。」這時...孫錫久在一旁聽到就說：「你...你感覺得收兩份片酬的，完全像另一個人。」而這段再看一次還是讓人心動啊 XD



另一段花絮則是過去的片段，下錯站在等計程車的具氏，還有想攙扶喝醉的昌熙的美貞。金智媛：「看來我很愛歐爸，我本來可以直接走的。」之後她看到孫錫久的造型：「不得了了！好帥啊～」孫錫久：「具氏的2022...」這氛圍也是好甜♥



隨著時間的流逝，重逢的兩人之間又充滿了另一種心動，他們最終能否「解放」呢？還有廉昌熙和廉琦貞能否迎來真正的解放瞬間？只剩下兩集的《我的出走日記》會是什麼結局，備受關注。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞