《我的出走日记》「具美CP」2022年重逢花絮！金智媛直呼好心动♥孙锡久还看出她的眼妆不同

《我的出走日记》第14集尾声，听到廉美贞（金智媛 饰）和家人故事的具氏（孙锡久 饰）也感到思念和悲伤。

具氏鼓起勇气打电话给美贞， 就这样两人重逢了。虽然和以前不同，但依然心潮澎湃，再次见面的两人互相露出灿烂的笑容。廉美贞问具氏：「你叫什么名字？」具氏也自我介绍：「我叫具子敬。」



这集真的是让人又哭又笑，重逢的花絮也在今日公开～



看到2022年版的廉美贞，孙锡久就说：「你的眼妆有点变了！」金智媛：「哦！没错，好细节...」因爲两人是时隔许久重逢，导演提到表情希望有著尴尬、心动。金智媛苦恼著「你叫什么名字？」的语气，还笑著说：「我真的很好奇！你叫什么名字？还是要这种语气？要这样笑著说？还是平静地说？」导演：「完全用你俩去相亲的那种语气。」



金智媛心动地表示：「有点像见其他男人的感觉。」这时...孙锡久在一旁听到就说：「你...你感觉得收两份片酬的，完全像另一个人。」而这段再看一次还是让人心动啊 XD



另一段花絮则是过去的片段，下错站在等计程车的具氏，还有想搀扶喝醉的昌熙的美贞。金智媛：「看来我很爱欧爸，我本来可以直接走的。」之后她看到孙锡久的造型：「不得了了！好帅啊～」孙锡久：「具氏的2022...」这氛围也是好甜♥



随著时间的流逝，重逢的两人之间又充满了另一种心动，他们最终能否「解放」呢？还有廉昌熙和廉琦贞能否迎来真正的解放瞬间？只剩下两集的《我的出走日记》会是什么结局，备受关注。



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