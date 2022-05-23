全球粉絲都震驚了！疑似BTS防彈少年團V & BLACKPINK Jennie同遊濟州島

防彈少年團成員V和BLACKPINK成員Jennie突然成為韓國各大交流網站的焦點！！

原因就是兩人被拍到同遊濟州島，這是在一起了嗎??? 從網友們爆料的影片、照片上來看，男生開車載著女生一同出行，兩人都戴著墨鏡，女生像是素顏，兩人的氛圍很輕鬆自在。 曬出照片的網友表示「也有可能只是長得像，在濟州島被拍到的兩大頂流愛豆，尤其是女生還是最近剛剛爆出和知名愛豆分手，所以更讓人深信吧，總之還沒有確認是否是事實，所以暫時隱去愛豆的姓名。 」



뷔 제니 아니라면 그건 그거대로 ㅈㄴ 신기함

뷔 제니 둘다 제주에 있는상황인데 하필 제주도에 뷔 제니랑 ㅈㄴ 똑디닮은 두 일반인이 찍힌거..ㅇ..ㅇ.. pic.twitter.com/wIMjay7wPD — 흐밍 (@kaekhyjesj) May 22, 2022

不過很快就有其他網友稱這兩人就是防彈少年團的V和BLACKPINK的Jennie，尤其是車裡的女生所戴的墨鏡是Jennie平時的愛用物。 另一部份網友則認為不能僅憑墨鏡就確定女生是Jennie，更不能只靠街拍照就認定頂流愛豆相戀了。還有不少人指出照片明顯是合成的，用了《BTS IN THE SOOP》裡的場景，V身邊坐的是J-HOPE。

其實去年時V和Jennie的名字就一起登上過熱搜，出道8年首次開通個人IG的V當時除了隊友之外還關注了Jennie的帳號，一度引發雙方粉絲罵戰，後來解釋稱「只是手滑」。 而曾和Jennie爆出過戀愛傳聞的BIGBANG G-Dragon，最近也傳出兩人已經分手，且取關了對方的消息，此時疑似V和Jennie的同遊照的曝光更讓民眾們浮想聯翩。



截止到目前為止，V和Jennie都未曾有任何回應。 K-POP界是否會多出一對震驚全球粉絲的愛豆CP，讓我們一起觀望後續發展。

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