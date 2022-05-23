全球粉丝都震惊了！疑似BTS防弹少年团V & BLACKPINK Jennie同游济州岛

防弹少年团成员V和BLACKPINK成员Jennie突然成为韩国各大交流网站的焦点！！

原因就是两人被拍到同游济州岛，这是在一起了吗??? 从网友们爆料的影片、照片上来看，男生开车载著女生一同出行，两人都戴著墨镜，女生像是素颜，两人的氛围很轻松自在。 晒出照片的网友表示「也有可能只是长得像，在济州岛被拍到的两大顶流爱豆，尤其是女生还是最近刚刚爆出和知名爱豆分手，所以更让人深信吧，总之还没有确认是否是事实，所以暂时隐去爱豆的姓名。 」



뷔 제니 아니라면 그건 그거대로 ㅈㄴ 신기함

뷔 제니 둘다 제주에 있는상황인데 하필 제주도에 뷔 제니랑 ㅈㄴ 똑디닮은 두 일반인이 찍힌거..ㅇ..ㅇ.. pic.twitter.com/wIMjay7wPD — 흐밍 (@kaekhyjesj) May 22, 2022

不过很快就有其他网友称这两人就是防弹少年团的V和BLACKPINK的Jennie，尤其是车里的女生所戴的墨镜是Jennie平时的爱用物。 另一部份网友则认为不能仅凭墨镜就确定女生是Jennie，更不能只靠街拍照就认定顶流爱豆相恋了。还有不少人指出照片明显是合成的，用了《BTS IN THE SOOP》里的场景，V身边坐的是J-HOPE。

其实去年时V和Jennie的名字就一起登上过热搜，出道8年首次开通个人IG的V当时除了队友之外还关注了Jennie的帐号，一度引发双方粉丝骂战，后来解释称「只是手滑」。 而曾和Jennie爆出过恋爱传闻的BIGBANG G-Dragon，最近也传出两人已经分手，且取关了对方的消息，此时疑似V和Jennie的同游照的曝光更让民众们浮想联翩。



截止到目前为止，V和Jennie都未曾有任何回应。 K-POP界是否会多出一对震惊全球粉丝的爱豆CP，让我们一起观望后续发展。

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