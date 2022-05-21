傳TWICE於6月推小分隊引粉絲狂翻舊事！這段影片是SANA最想刪除的黑歷史～

雖然明星藝人們每一次公開亮相都精緻到頭髮絲，但也會被拍到一下醜照，成為他們最想刪除的黑歷史。

最近TWICE消息不斷，先是在美國巡迴公演，接著7名成員又開通了個人IG，其後娜璉將於6月solo出道，還傳出小分隊的好消息，讓TWICE再度成為當下熱議焦點。



而此時，成員SANA的「黑歷史」又一次被粉絲們挖出來看了又看，怎麼會有這麼可愛的女愛豆？ ！

2017年TWICE做客MBC《哥哥的想法》時透露了《Cheer Up》活動期間很疲憊，甚至不小心在節目中出現了失誤的事情。 接著MC劉世允問：「是誰一邊打瞌睡一邊唱歌？ 」同時公開了一段2016年的錄像，SANA坐在台上，很用力地撐著眼睛，但眼皮已經開始打架，完全進入了瞌睡狀態。



即使是這樣，在該鼓掌的時候，SANA也和隊友們一起鼓掌，她解釋說連續三天通宵工作，根本沒時間休息，雖然很努力想要保持清醒，但還是情不自禁地想要閉眼睛。邊打瞌睡邊拍手實在太搞笑了，只想說SANA把愛豆的素養刻在了骨子裡，只要面對觀眾和粉絲，就一定要有reaction！



相關錄像很快就在網路上上傳播開來，成為了SANA最想要刪掉的黑歷史，只是哪怕過去了5、6年，依舊時不時被粉絲們翻出來反覆觀賞。

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