传TWICE於6月推小分队引粉丝狂翻旧事！这段影片是SANA最想删除的黑历史～

虽然明星艺人们每一次公开亮相都精致到头发丝，但也会被拍到一下丑照，成为他们最想删除的黑历史。

最近TWICE消息不断，先是在美国巡回公演，接著7名成员又开通了个人IG，其后娜琏将於6月solo出道，还传出小分队的好消息，让TWICE再度成为当下热议焦点。



而此时，成员SANA的「黑历史」又一次被粉丝们挖出来看了又看，怎么会有这么可爱的女爱豆？ ！

2017年TWICE做客MBC《哥哥的想法》时透露了《Cheer Up》活动期间很疲惫，甚至不小心在节目中出现了失误的事情。 接著MC刘世允问：「是谁一边打瞌睡一边唱歌？ 」同时公开了一段2016年的录像，SANA坐在台上，很用力地撑著眼睛，但眼皮已经开始打架，完全进入了瞌睡状态。



即使是这样，在该鼓掌的时候，SANA也和队友们一起鼓掌，她解释说连续三天通宵工作，根本没时间休息，虽然很努力想要保持清醒，但还是情不自禁地想要闭眼睛。边打瞌睡边拍手实在太搞笑了，只想说SANA把爱豆的素养刻在了骨子里，只要面对观众和粉丝，就一定要有reaction！



相关录像很快就在网路上上传播开来，成为了SANA最想要删掉的黑历史，只是哪怕过去了5、6年，依旧时不时被粉丝们翻出来反覆观赏。

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