朴寶劍退伍後低調做善行！堅持10年支持育幼院，親自整理物資、和小孩們聊天

朴寶劍的粉絲會「寶劍福祉部」17日透露稱，朴寶劍近日造訪了他和粉絲會、所屬社一直資助的育幼院，不僅親自做志工、幫忙整理物資，也終於和育幼院的小孩們見面啦~

朴寶劍2020年8月入伍之前就想和育幼院的小孩們見上一面，但因為疫情原因作罷，今年4月退伍之後終於得以成行。

育幼院寫了一封信表達感謝：「今年朴寶劍親自整理了寶劍福祉部送來的物資。 從撕除快遞標籤到確認和分類，連最後的垃圾整理都做得乾乾淨淨。 在旁邊看他工作的模樣，就能真切感受到他是善良影響力不斷的美談製造機。 」



育幼院透露朴寶劍參觀了小孩們生活的宿舍和遊戲房，還和大家親切聊天：「天氣很溫暖，（朴寶劍）坐在院子裡的桌邊，和小孩們對視、溫柔地和他們聊天，讓人好感動。 我們全都覺得心裡變暖了。 托他的福，度過了充滿感謝和笑容的一天。 」

育幼院感謝過去10年來朴寶劍和寶劍福祉部的低調付出，每次向朴寶劍道謝時，他都說這是託粉絲的福、應該感謝寶劍福祉部的大家。



朴寶劍從2013年開始以非公開方式在育幼院做志願活動，今年已經是第10個年頭。 2020年入伍前他也給育幼院送去了親筆信和漂亮的蛋糕，寫道：「帶著愛與祝福的心意... 身體和心靈都要健康茁壯！我們一起進行智慧、賢明的創造！」



박보검배우님 팬클럽 보검복지부 봉사자분들 7년동안 변함없는 사랑과 관심 진심 으로 감사드립니다



조용히 입대 하신거 기사를 통해 알고있어요



TVN 청춘기록 본방사수 하면서 응원할께요



입대전 손편지와 멋지고 예쁜 케이크선물까지 감동감동 아이들이 너무좋아했어요pic.twitter.com/h2gxTSGMKE — ㅇ1르ㅁ1 (@gummyblue_) September 9, 2020

朴寶劍今年4月底正式退伍，為5月6日舉辦的百想藝術大賞擔任了MC，目前正在挑選下一部作品。



#백상예술대상

다시 봄을 함께 할 수 있어서 좋았습니다응원해 주신 모든 분들께 감사드립니다! pic.twitter.com/RZGn36855c — 박보검 (@BOGUMMY) May 6, 2022

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