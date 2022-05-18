朴宝剑退伍后低调做善行！坚持10年支持育幼院，亲自整理物资、和小孩们聊天

朴宝剑退伍后低调做善行！坚持10年支持育幼院，亲自整理物资、和小孩们聊天

明星   2022年5月18日   星期三13:04   Sani  

（封面图源：TVDaily，명진들꽃사랑마을）

朴宝剑的粉丝会「宝剑福祉部」17日透露称，朴宝剑近日造访了他和粉丝会、所属社一直资助的育幼院，不仅亲自做志工、帮忙整理物资，也终於和育幼院的小孩们见面啦~

朴宝剑2020年8月入伍之前就想和育幼院的小孩们见上一面，但因为疫情原因作罢，今年4月退伍之后终於得以成行。

育幼院写了一封信表达感谢：「今年朴宝剑亲自整理了宝剑福祉部送来的物资。 从撕除快递标签到确认和分类，连最后的垃圾整理都做得干干净净。 在旁边看他工作的模样，就能真切感受到他是善良影响力不断的美谈制造机。 」
（图源：명진들꽃사랑마을）

育幼院透露朴宝剑参观了小孩们生活的宿舍和游戏房，还和大家亲切聊天：「天气很温暖，（朴宝剑）坐在院子里的桌边，和小孩们对视、温柔地和他们聊天，让人好感动。 我们全都觉得心里变暖了。 托他的福，度过了充满感谢和笑容的一天。 」

育幼院感谢过去10年来朴宝剑和宝剑福祉部的低调付出，每次向朴宝剑道谢时，他都说这是托粉丝的福、应该感谢宝剑福祉部的大家。
（图源：명진들꽃사랑마을）

朴宝剑从2013年开始以非公开方式在育幼院做志愿活动，今年已经是第10个年头。 2020年入伍前他也给育幼院送去了亲笔信和漂亮的蛋糕，写道：「带著爱与祝福的心意... 身体和心灵都要健康茁壮！我们一起进行智慧、贤明的创造！」

朴宝剑今年4月底正式退伍，为5月6日举办的百想艺术大赏担任了MC，目前正在挑选下一部作品。

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