警衛突然裸上身跳舞怎麼辦！《Running Man》專注力測驗看了要笑瘋~全昭旻尖叫還在意人家腋毛

是有沒有那麼荒謬XDD

《Running Man》15日播出的EP.603，一開場就有爆笑的內容，要測試你的專注力到底高不高！

首先，崔寶弼PD讓成員們一個一個進入房間，他親自對各個成員說明規則，說明過程就會有人來影響你的注意力，最荒唐的便是「裸上身跳舞的警衛」。

看似很正經的警衛，一進門就播放起音樂，將雙手搭在頭上開始扭腰擺臀、跳著前陣子很紅的「Zero Two」舞步，表情還總是面帶微笑看似很享受。最爆笑的事，他會突如其來脫掉上衣，更極致的扭來扭去！

梁世燦看著奇怪的警衛頻頻笑出「豬叫」，在對方脫衣後，他無力招架的大笑不已，還問寶弼：「能不能幫我攔一下？」寶弼要他「專心一下」卻也忍不住破功笑出聲。



全昭旻的反應更是一絕！見警衛脫衣便摀嘴尖叫不已：「天啊，啊——這是在做什麼？」眼神全盯著警衛了。更搞笑的是，全昭旻還注意到警衛沒有腋毛，直白的發問：「為什麼要刮掉腋毛？」還說：「完全無法專心，差點要嚇尿了……」完全聽不進去寶弼說的話……



Haha的反應也和全昭旻意外相合，同樣關心人家的怎麼沒有腋毛：「除毛了啊？很乾淨啊！」甚至還忍不住現舞技，教起警衛更精確的「Zero Two」舞哩！



《Running Man》這整段環節在網路上反響相當好，有人留言全昭旻的反應太有笑果，而且警衛因為跳得很好，所以感到更荒唐爆笑，不少人都說很久沒看到笑瘋，有人更稱這是「史無前例的搞笑開場」。

▼快來看梁世燦與全昭旻面對詭異警衛的反應吧XDD





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