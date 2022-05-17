警卫突然裸上身跳舞怎么办！《Running Man》专注力测验看了要笑疯~全昭旻尖叫还在意人家腋毛

是有没有那么荒谬XDD

《Running Man》15日播出的EP.603，一开场就有爆笑的内容，要测试你的专注力到底高不高！

首先，崔宝弼PD让成员们一个一个进入房间，他亲自对各个成员说明规则，说明过程就会有人来影响你的注意力，最荒唐的便是「裸上身跳舞的警卫」。

看似很正经的警卫，一进门就播放起音乐，将双手搭在头上开始扭腰摆臀、跳著前阵子很红的「Zero Two」舞步，表情还总是面带微笑看似很享受。最爆笑的事，他会突如其来脱掉上衣，更极致的扭来扭去！

梁世灿看著奇怪的警卫频频笑出「猪叫」，在对方脱衣后，他无力招架的大笑不已，还问宝弼：「能不能帮我拦一下？」宝弼要他「专心一下」却也忍不住破功笑出声。



全昭旻的反应更是一绝！见警卫脱衣便捂嘴尖叫不已：「天啊，啊——这是在做什么？」眼神全盯著警卫了。更搞笑的是，全昭旻还注意到警卫没有腋毛，直白的发问：「为什么要刮掉腋毛？」还说：「完全无法专心，差点要吓尿了……」完全听不进去宝弼说的话……



Haha的反应也和全昭旻意外相合，同样关心人家的怎么没有腋毛：「除毛了啊？很干净啊！」甚至还忍不住现舞技，教起警卫更精确的「Zero Two」舞哩！



《Running Man》这整段环节在网路上反响相当好，有人留言全昭旻的反应太有笑果，而且警卫因为跳得很好，所以感到更荒唐爆笑，不少人都说很久没看到笑疯，有人更称这是「史无前例的搞笑开场」。

▼快来看梁世灿与全昭旻面对诡异警卫的反应吧XDD





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