警卫突然裸上身跳舞怎么办！《Running Man》专注力测验看了要笑疯~全昭旻尖叫还在意人家腋毛

警卫突然裸上身跳舞怎么办！《Running Man》专注力测验看了要笑疯~全昭旻尖叫还在意人家腋毛

综艺   2022年5月17日   星期二15:10   草莓   7

（封面图源：iQiYi@《Running Man》截图）

是有没有那么荒谬XDD

《Running Man》15日播出的EP.603，一开场就有爆笑的内容，要测试你的专注力到底高不高！

首先，崔宝弼PD让成员们一个一个进入房间，他亲自对各个成员说明规则，说明过程就会有人来影响你的注意力，最荒唐的便是「裸上身跳舞的警卫」。

看似很正经的警卫，一进门就播放起音乐，将双手搭在头上开始扭腰摆臀、跳著前阵子很红的「Zero Two」舞步，表情还总是面带微笑看似很享受。最爆笑的事，他会突如其来脱掉上衣，更极致的扭来扭去！

梁世灿看著奇怪的警卫频频笑出「猪叫」，在对方脱衣后，他无力招架的大笑不已，还问宝弼：「能不能帮我拦一下？」宝弼要他「专心一下」却也忍不住破功笑出声。
（图源：iQiYi@《Running Man》截图）（图源：iQiYi@《Running Man》截图）（图源：iQiYi@《Running Man》截图）

全昭旻的反应更是一绝！见警卫脱衣便捂嘴尖叫不已：「天啊，啊——这是在做什么？」眼神全盯著警卫了。更搞笑的是，全昭旻还注意到警卫没有腋毛，直白的发问：「为什么要刮掉腋毛？」还说：「完全无法专心，差点要吓尿了……」完全听不进去宝弼说的话……
（图源：iQiYi@《Running Man》截图）（图源：iQiYi@《Running Man》截图）（图源：iQiYi@《Running Man》截图）

Haha的反应也和全昭旻意外相合，同样关心人家的怎么没有腋毛：「除毛了啊？很干净啊！」甚至还忍不住现舞技，教起警卫更精确的「Zero Two」舞哩！
（图源：iQiYi@《Running Man》截图）（图源：iQiYi@《Running Man》截图）

《Running Man》这整段环节在网路上反响相当好，有人留言全昭旻的反应太有笑果，而且警卫因为跳得很好，所以感到更荒唐爆笑，不少人都说很久没看到笑疯，有人更称这是「史无前例的搞笑开场」。

▼快来看梁世灿与全昭旻面对诡异警卫的反应吧XDD

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留言/评论
  • 這警衛最好笑，不可思議的還跳的很好🤣
    1小时前
  • 真的警衛這段最好笑🤣🤣🤣 害我吃東西差點噎死😂😅 但他的腰真的太細了😬
    41分前
  • 青蛙的反應😂😂😂
    42分前
  • 我第一次看RM前5分鐘就笑到不行😆
    48分前
  • 警衛 IG : han__b.j
    59分前
→更多留言...(2)
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