一樣的短訊手抄筆記本，金鍾國&尹恩惠可能真的談過戀愛！女方前公司代表：只喜歡運動的金鍾國拎著蛋糕去找尹恩惠

傳了很久的金鍾國、尹恩惠「戀愛說」有可能是真的！

韓綜粉們肯定都知道金鍾國在節目上始終有個過不去的坎就是尹恩惠。兩人的緣分要從十多年前的古早綜藝《X-MAN》說起，一度創造出了「當然了」捂耳朵的經典場景，自此之後主持人和嘉賓們都喜歡將他倆組成CP，兩人的LOVELINE也獲得了觀眾們的認可，因為節目裡的甜度夠高，觀眾們一度懷疑他們是不是真的在交往。即使過去了十多年，金鍾國也沒走出尹恩惠魔咒。在《Running Man》裡劉在錫經常用尹恩惠拿捏金鍾國，喚醒老綜藝粉們的八卦之心。

지 움짤에서 김종국이 윤은혜의 귀를 막고 한 말이 뭔지 안다면 당신도 훌륭한 늙은이!

~는 밑에 자막으로나오는구나...

그렇다면 저 말을 한 이유를 안다면....? pic.twitter.com/aAVMQi3BFa — 서휘@타로카드 집 찾아옴 (@seohwi92) October 7, 2015

不過近日一個巧合讓網友紛紛猜測兩人可能真的戀愛過，原因是金鍾國曾在《我家的熊孩子》（2018年2月25日播出）中提到過前女友送給自己一個抄寫了兩人互通的簡訊的筆記本，從最開始的長篇大論，到後期的短短一句話，關係也逐漸疏遠。而巧合的是，最近尹恩惠在YouTube節目中提到送過前男友一個手抄簡訊的筆記本，還吐槽談戀愛初期，兩人會發很多簡訊、也經常打電話，但隨著時間的推移，簡訊越來越短，這讓她覺得對方變了，而對方卻認為自己在感情中已做出了最大的努力。只是，相關影片很快就被下架。



一樣的抄寫著戀愛時期簡訊的筆記本，也難怪民眾會懷疑金鍾國和尹恩惠真在一起過呢？時隔十數年，兩人的LOVELINE再被提及，另許多網友的感歎不已，稱：「吃到了過期的糖」、「怪不得RM裡每次提到尹恩惠，金鍾國的表情都很僵，原來是談過戀愛啊」、「當然了！就是這句話讓我入坑這對CP」、「劉在錫說過會爭取讓尹恩惠上RM，我很期待」、「死去的回憶又來攻擊我了」等。

而尹恩惠的前經紀公司代表尹登龍（音譯）在4月份做客YouTube節目時爆料過尹恩惠與金鍾國的舊事，稱：「和金鍾國是朋友，他不怎麼關注女生，只喜歡運動，在我看來這樣的他真的和尹恩惠較過往。當時尹恩惠住在狎鷗亭，我聽說她生日那天和朋友們一起去咖啡館，金鍾國拎著蛋糕去找她。」



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