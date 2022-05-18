一样的短讯手抄笔记本，金钟国&尹恩惠可能真的谈过恋爱！女方前公司代表：只喜欢运动的金钟国拎著蛋糕去找尹恩惠

传了很久的金钟国、尹恩惠「恋爱说」有可能是真的！

韩综粉们肯定都知道金钟国在节目上始终有个过不去的坎就是尹恩惠。两人的缘分要从十多年前的古早综艺《X-MAN》说起，一度创造出了「当然了」捂耳朵的经典场景，自此之后主持人和嘉宾们都喜欢将他俩组成CP，两人的LOVELINE也获得了观众们的认可，因为节目里的甜度够高，观众们一度怀疑他们是不是真的在交往。即使过去了十多年，金钟国也没走出尹恩惠魔咒。在《Running Man》里刘在锡经常用尹恩惠拿捏金钟国，唤醒老综艺粉们的八卦之心。

지 움짤에서 김종국이 윤은혜의 귀를 막고 한 말이 뭔지 안다면 당신도 훌륭한 늙은이!

~는 밑에 자막으로나오는구나...

그렇다면 저 말을 한 이유를 안다면....? pic.twitter.com/aAVMQi3BFa — 서휘@타로카드 집 찾아옴 (@seohwi92) October 7, 2015

不过近日一个巧合让网友纷纷猜测两人可能真的恋爱过，原因是金钟国曾在《我家的熊孩子》（2018年2月25日播出）中提到过前女友送给自己一个抄写了两人互通的简讯的笔记本，从最开始的长篇大论，到后期的短短一句话，关系也逐渐疏远。而巧合的是，最近尹恩惠在YouTube节目中提到送过前男友一个手抄简讯的笔记本，还吐槽谈恋爱初期，两人会发很多简讯、也经常打电话，但随著时间的推移，简讯越来越短，这让她觉得对方变了，而对方却认为自己在感情中已做出了最大的努力。只是，相关影片很快就被下架。



一样的抄写著恋爱时期简讯的笔记本，也难怪民众会怀疑金钟国和尹恩惠真在一起过呢？时隔十数年，两人的LOVELINE再被提及，另许多网友的感叹不已，称：「吃到了过期的糖」、「怪不得RM里每次提到尹恩惠，金钟国的表情都很僵，原来是谈过恋爱啊」、「当然了！就是这句话让我入坑这对CP」、「刘在锡说过会争取让尹恩惠上RM，我很期待」、「死去的回忆又来攻击我了」等。

而尹恩惠的前经纪公司代表尹登龙（音译）在4月份做客YouTube节目时爆料过尹恩惠与金钟国的旧事，称：「和金钟国是朋友，他不怎么关注女生，只喜欢运动，在我看来这样的他真的和尹恩惠较过往。当时尹恩惠住在狎鸥亭，我听说她生日那天和朋友们一起去咖啡馆，金钟国拎著蛋糕去找她。」



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