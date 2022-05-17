終於等到啦！少女時代確定「8月以完整體回歸」發行出道15週年紀念新專輯，還有團體真人秀！

今日（17日），據SM娛樂透露，少女時代將在8月發行出道15週年紀念新專輯。

2007年8月以單曲《再次重逢的世界》出道的少女時代，今年迎來出道15週年，爲了長時間給予喜愛和支持的粉絲們，將發行新專輯。這次專輯是她們繼2017年8月發行的正規6輯《Holiday Night》之後，時隔5年回歸，也是8名成員一起參與的完整體專輯，因此意義更加重大。



另外，少女時代爲紀念此次出道15週年專輯的發行，還計劃出演多種電視節目，並推出單獨真人秀節目。



消息一公開，也讓網友們紛紛表示：「我的青春又回來了」、「請一定要打歌，真的很想看舞台」、「終於等到了完整體」、「還有真人秀？超級期待」、「等了5年啊」、「終於有回歸的消息」、「 激動到不知道要說什麼了」等等。



此前 Tiffany 採訪被問了：「少女時代15週年有計畫嗎？」她直接透露是有計畫並表示：「只說這句話不是很充分了嗎？」秀英在 IG 開 Q&A 時，有粉絲問了：「一句話說說15週年的感想。」秀英也回答：「準備好了嗎？」姊姊們果然是說真的啊 XD



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