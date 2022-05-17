终於等到啦！少女时代确定「8月以完整体回归」发行出道15周年纪念新专辑，还有团体真人秀！

今日（17日），据SM娱乐透露，少女时代将在8月发行出道15周年纪念新专辑。

2007年8月以单曲《再次重逢的世界》出道的少女时代，今年迎来出道15周年，爲了长时间给予喜爱和支持的粉丝们，将发行新专辑。这次专辑是她们继2017年8月发行的正规6辑《Holiday Night》之后，时隔5年回归，也是8名成员一起参与的完整体专辑，因此意义更加重大。



另外，少女时代爲纪念此次出道15周年专辑的发行，还计划出演多种电视节目，并推出单独真人秀节目。



消息一公开，也让网友们纷纷表示：「我的青春又回来了」、「请一定要打歌，真的很想看舞台」、「终於等到了完整体」、「还有真人秀？超级期待」、「等了5年啊」、「终於有回归的消息」、「 激动到不知道要说什么了」等等。



此前 Tiffany 采访被问了：「少女时代15周年有计画吗？」她直接透露是有计画并表示：「只说这句话不是很充分了吗？」秀英在 IG 开 Q&A 时，有粉丝问了：「一句话说说15周年的感想。」秀英也回答：「准备好了吗？」姊姊们果然是说真的啊 XD



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