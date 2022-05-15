【有片】「记忆法CP」金东旭&文佳煐特别出演《流星》！「河珍」SNS晒两人背影照：SURPRISE ♥

政勋和河珍依旧甜蜜～论售后谁能比我们「记忆法CP」强？

金东旭、文佳煐曾於2020年一同主演MBC《那个男人的记忆法》，播出期间屡屡造成话题。电视剧终映后，除了可以看到他们为彼此应援，金东旭更曾意外出现在文佳煐的SNS直播中，令剧迷们又惊又喜，直呼：「记忆法CP真的太甜蜜了！」

在拍摄《记忆法》期间，文佳煐为自己所饰演的角色、女明星「河珍」创立SNS。电视剧於2020年5月中旬播毕，但在这两年，河珍还是有持续在更新个人动态，也可以看出演员对这个角色的喜爱。

今年（2022年）4月初，文佳煐通过「河珍」的SNS，分享一张她在待机室里的照片。不为别的，因为她将与金东旭合体，特别出演正在ON档的tvN电视剧《流星》。

两人特别出演的部分终於在昨晚（14日）第8集播出啦！政勋来接送河珍下班，并看到跌倒在地的泰成（金永大 饰）。虽然河珍向政勋表示：「不用在意」，但政勋却像吃醋般，故意提起河珍与泰成三年前的绯闻。两人最后甜甜蜜蜜，挽著手离开现场。

该片段播出后，河珍也於SNS晒出她与政勋的背影照，并留言：「SURPRISE（惊喜）」，相当俏皮可爱。

而执导《流星》的李秀贤导演，其实当初是《那个男人的记忆法》的副导演。导演通过个人Instagram分享与金东旭、文佳煐的合照，表示虽然很短暂、但为了偶尔想念的人们，希望这个片段能成为礼物。而政勋和河珍，每天都会生活的更幸福。

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