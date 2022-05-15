「蘇子葉爭論」的另類回答！BTS 柾國：「先是幫忙壓住，然後牽手、對視，這樣發展下去就會結婚」

所謂「蘇子葉爭論」是指如果你的戀人或是另一半，在吃飯的時候，用筷子幫你的朋友壓住蘇子葉，你會不會生氣？

蘇子葉（紫蘇葉）在韓國是很常見的一道的醃漬小菜，由於蘇子葉比較薄，醃製後幾乎是黏在一起，夾取時並不容易分開，通常需要其他人用筷子幫忙壓住另一片。而大多數韓國人的心裡，他們認為最親近的人才會去做這件事，像是夫妻、情侶、家人之間。最近「蘇子葉爭論」又再次成為焦點，不少明星都回答過這問題呢 XD

而 BTS 防彈少年團最近展開一場「蘇子葉爭論」。RM 和 Suga 一開始先表示沒有什麼想法，Jin 也說：「I Don't Care.」柾國：「不能幫忙壓住。」Jin：「又不是幫忙之後，包了飯『阿~』這樣子餵對方。就只是因為無法分開，幫忙而已嘛！」Ｖ則說：「我覺得我會簡單的吵一架就過去了。」



成員們開始各種爭論後，柾國依舊說不可以，大家也好奇他的想法，柾國：「（幫忙盛麵條）這個沒關係！但蘇子葉就是不行！先是幫忙壓住蘇子葉，然後牽手...還會對視，這樣發展下去就會結婚的。」Jin 聽到就覺得很荒唐：「怎麼就結婚了？」Jimin ：「因為一個蘇子葉走到結婚嗎？」



這可愛的回答，讓韓國網友發現「嫁給柾國的方法，原來這麼簡單啊」，網友們紛紛表示 ：「我這就去醃蘇子葉」、「OK 我現在就去練習用筷子」、「此貼文以收藏：嫁給田柾國的方法」、「我以後去哪都會隨身攜帶醃蘇子葉」、「柾國是果斷的，呵呵呵，真可愛」、「我給你分開蘇子葉、幫你剝蝦，我都幫你」、「我爲什麼心動」、「和我一起吃蘇子葉吧」、「田柾國接受我的蘇子葉」等等。

【同場加映】

之前有 ARMY 在柾國的 IG Q&A 發問「 ARMY 幫別家愛豆壓住蘇子葉 VS 別家愛豆幫 ARMY 壓住蘇子葉」，而柾國也回答：「那乾脆別吃蘇子葉了。」

전로몬 님의 말씀이 있겠습니다

"그냥 깻잎을 먹지 말자" pic.twitter.com/jUnO7pwDAr — 썸머 (@fiat_lux_hope) April 1, 2022

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