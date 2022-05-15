「苏子叶争论」的另类回答！BTS 柾国：「先是帮忙压住，然后牵手、对视，这样发展下去就会结婚」

所谓「苏子叶争论」是指如果你的恋人或是另一半，在吃饭的时候，用筷子帮你的朋友压住苏子叶，你会不会生气？

苏子叶（紫苏叶）在韩国是很常见的一道的腌渍小菜，由於苏子叶比较薄，腌制后几乎是黏在一起，夹取时并不容易分开，通常需要其他人用筷子帮忙压住另一片。而大多数韩国人的心里，他们认为最亲近的人才会去做这件事，像是夫妻、情侣、家人之间。最近「苏子叶争论」又再次成为焦点，不少明星都回答过这问题呢 XD

而 BTS 防弹少年团最近展开一场「苏子叶争论」。RM 和 Suga 一开始先表示没有什么想法，Jin 也说：「I Don't Care.」柾国：「不能帮忙压住。」Jin：「又不是帮忙之后，包了饭『阿~』这样子喂对方。就只是因为无法分开，帮忙而已嘛！」Ｖ则说：「我觉得我会简单的吵一架就过去了。」



成员们开始各种争论后，柾国依旧说不可以，大家也好奇他的想法，柾国：「（帮忙盛面条）这个没关系！但苏子叶就是不行！先是帮忙压住苏子叶，然后牵手...还会对视，这样发展下去就会结婚的。」Jin 听到就觉得很荒唐：「怎么就结婚了？」Jimin ：「因为一个苏子叶走到结婚吗？」



这可爱的回答，让韩国网友发现「嫁给柾国的方法，原来这么简单啊」，网友们纷纷表示 ：「我这就去腌苏子叶」、「OK 我现在就去练习用筷子」、「此贴文以收藏：嫁给田柾国的方法」、「我以后去哪都会随身携带腌苏子叶」、「柾国是果断的，呵呵呵，真可爱」、「我给你分开苏子叶、帮你剥虾，我都帮你」、「我爲什么心动」、「和我一起吃苏子叶吧」、「田柾国接受我的苏子叶」等等。

【同场加映】

之前有 ARMY 在柾国的 IG Q&A 发问「 ARMY 帮别家爱豆压住苏子叶 VS 别家爱豆帮 ARMY 压住苏子叶」，而柾国也回答：「那干脆别吃苏子叶了。」

전로몬 님의 말씀이 있겠습니다

"그냥 깻잎을 먹지 말자" pic.twitter.com/jUnO7pwDAr — 썸머 (@fiat_lux_hope) April 1, 2022

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