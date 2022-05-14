《魔幻之音》中出現IU的歌曲《膝蓋》！導演表達感謝：「IU說這是她自己作詞作曲，讓我隨意用」

Netflix 原創劇《魔幻之音》由池昌旭、崔成恩、黃寅燁主演，講述不想長大的可疑魔術師「李乙」和一位過著艱難生活的女高中生「尹雅伊」相遇後，逐漸喚醒過去夢想而展開的成長故事。

近日，金成允導演接受採訪時，也對免費爲作品提供音樂的 IU 表達了感謝。



金導演提到《魔幻之音》第4集中插入 IU 的歌曲《膝蓋》，他表示：「在其他音樂場面練習的時候聽過很多次，所以很熟悉，在現場聽到《膝蓋》這首歌的時候，感覺非常好。雖然選擇的歌曲有很多首，但這首正好能和柔伊思念爸媽的情感完全吻合。」

나 진심 안나라에서 유이가 언니기다리면서 아이유 - 무릎 부를때 진짜 가슴이 애리자너,,,,

목소리도 넘 예뻐 #안나라수마나라 #thesoundofmagic

pic.twitter.com/6cdEXtNeMn — daz (@dz_dazz) May 8, 2022

接著，金導演說：「所以在結尾致謝中加入李知恩（IU）的名字。如果想向全世界播放《膝蓋》，就必須要購買版權，所以聯繫了 IU ，她說這是她自己作詞作曲的一首歌，所以就讓我直接用了，非常感謝她。」金導演也提到因為和 IU 一起合作過《Dream High》，所以交情很好。



這也讓網友們紛紛表示：「結尾部分李知恩竟然是真的IU」、「電視劇和歌曲太般配了」、「那個場面本身就很好」、「嗚哇 God知恩...」、「因為是自作曲，所以權限自由真的很帥」、「這是我很喜歡的一首歌」等等。

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