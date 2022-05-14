《魔幻之音》中出现IU的歌曲《膝盖》！导演表达感谢：「IU说这是她自己作词作曲，让我随意用」

Netflix 原创剧《魔幻之音》由池昌旭、崔成恩、黄寅烨主演，讲述不想长大的可疑魔术师「李乙」和一位过著艰难生活的女高中生「尹雅伊」相遇后，逐渐唤醒过去梦想而展开的成长故事。

近日，金成允导演接受采访时，也对免费爲作品提供音乐的 IU 表达了感谢。



金导演提到《魔幻之音》第4集中插入 IU 的歌曲《膝盖》，他表示：「在其他音乐场面练习的时候听过很多次，所以很熟悉，在现场听到《膝盖》这首歌的时候，感觉非常好。虽然选择的歌曲有很多首，但这首正好能和柔伊思念爸妈的情感完全吻合。」

나 진심 안나라에서 유이가 언니기다리면서 아이유 - 무릎 부를때 진짜 가슴이 애리자너,,,,

목소리도 넘 예뻐 #안나라수마나라 #thesoundofmagic

pic.twitter.com/6cdEXtNeMn — daz (@dz_dazz) May 8, 2022

接著，金导演说：「所以在结尾致谢中加入李知恩（IU）的名字。如果想向全世界播放《膝盖》，就必须要购买版权，所以联系了 IU ，她说这是她自己作词作曲的一首歌，所以就让我直接用了，非常感谢她。」金导演也提到因为和 IU 一起合作过《Dream High》，所以交情很好。



这也让网友们纷纷表示：「结尾部分李知恩竟然是真的IU」、「电视剧和歌曲太般配了」、「那个场面本身就很好」、「呜哇 God知恩...」、「因为是自作曲，所以权限自由真的很帅」、「这是我很喜欢的一首歌」等等。

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