《Heart Signal 2》林玹珠有望出演漫改劇《今生也請多指教》女二，與申惠善、安普賢合作！

今日，據 스포티비뉴스 報導：「林玹珠將在電視劇《今生也請多指教》中飾演『尹貂媛』一角。 是女主角潘知音的前世、文瑞夏的初戀尹珠媛的妹妹。」原作是可愛的短髮，加上純真的個性。

林玹珠在2018年出演戀愛實境綜藝《Heart Signal 2》而廣為人知，在節目中成為人氣女嘉賓。隔年她也與 Huayi Brothers娛樂簽訂專屬合約，以演員身分出道，並陸續出演網路劇《嗚嗡嗚嗡第2季》、《從今天開始引擎ON》、《米蟲的一日三餐》等，積累演技經驗。



而《今生也請多指教》改編自正在連載的李惠作家同名漫畫，由《三流之路》李娜靜導演執導。講述每次投胎轉世都會記得前世的女主人公，在重生第19次時，和前世（第18次重生）相愛的男人「文瑞夏」重逢後，發生的愛情故事，



此前，申惠善收到女主角提案，有望飾演「潘知音」一角，她是一個有能力的職業女性，她憑藉前世的記憶和經驗，成爲了備受期待的人才，但她關心的只有與文瑞夏的重逢，最大的競爭對手就是前世的自己；而安普賢收到男主角提案，有望飾演「文瑞夏」一角，是財閥家兒子，9歲時的初戀姐姐「尹珠媛」去遊樂園時發生交通事故後產生心理創傷。



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