《Heart Signal 2》林玹珠有望出演漫改剧《今生也请多指教》女二，与申惠善、安普贤合作！

今日，据 스포티비뉴스 报导：「林玹珠将在电视剧《今生也请多指教》中饰演『尹貂媛』一角。 是女主角潘知音的前世、文瑞夏的初恋尹珠媛的妹妹。」原作是可爱的短发，加上纯真的个性。

林玹珠在2018年出演恋爱实境综艺《Heart Signal 2》而广为人知，在节目中成为人气女嘉宾。隔年她也与 Huayi Brothers娱乐签订专属合约，以演员身分出道，并陆续出演网路剧《呜嗡呜嗡第2季》、《从今天开始引擎ON》、《米虫的一日三餐》等，积累演技经验。



而《今生也请多指教》改编自正在连载的李惠作家同名漫画，由《三流之路》李娜静导演执导。讲述每次投胎转世都会记得前世的女主人公，在重生第19次时，和前世（第18次重生）相爱的男人「文瑞夏」重逢后，发生的爱情故事，



此前，申惠善收到女主角提案，有望饰演「潘知音」一角，她是一个有能力的职业女性，她凭藉前世的记忆和经验，成爲了备受期待的人才，但她关心的只有与文瑞夏的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己；而安普贤收到男主角提案，有望饰演「文瑞夏」一角，是财阀家儿子，9岁时的初恋姐姐「尹珠媛」去游乐园时发生交通事故后产生心理创伤。



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