金鍾國給姪女的兒童節驚喜禮物！侄女愛TXT勝過李光洙：「個子高很好，但太高也不行」XD

OMG，擁有這樣的叔叔實在是太夢幻了吧！XD

5月5日是韓國的兒童節，金鍾國在Youtube頻道更新影片「當叔叔是金鍾國的時候2」，請來家裡唯一的兒童、親哥哥的女兒李元（音）。 這一次罕見地沒有強迫健身環節，而是十分溫和地對李元小朋友進行採訪。

李元表示自己最喜歡的歌手是TXT秀彬，因為他長得帥、個子高，金鍾國立即問為什麼不喜歡李光洙？ 侄女委婉地說：「（光洙）也有點帥，但是太高了...」鍾國：「3米確實太高了。 」原來要適度地高才會有好感XD



李元對秀彬的生日、身高、出道曲都瞭若指掌，金鍾國表示叔叔我也是歌手出身，問李元可知道他的生日、身高、出道曲？ 李元全部猜錯，金鍾國說：「李元出生時是叔叔我抱著妳把妳養大的，對叔叔完全不做功課可不行啊！」



節目錄到一半過來一位負責鏡頭的工作人員，請李元給秀彬錄一封影像信，錄完之後摘下口罩：原來他就是秀彬本人！其實，「和偶像見面」就是金鍾國送給侄女的兒童節禮物，真的超有心~



之前TXT兩位成員然竣和休寧凱曾出演《Running Man》，秀彬則因為有主持行程未能參加。 金鍾國跟秀彬約定有機會一定會邀請他過來，侄女也當面問了秀彬關於他養的刺蝟等等話題，坐在叔叔和偶像中間、一有機會就不停偷瞄偶像，害羞模樣真實又可愛XD



李元說錄影像信時就已經認出是秀彬，當下真的「大吃一驚」，為表達感謝願意多學習一下叔叔的歷史XD網友：「看得出侄女在努力保持鎮定，超棒的」、「坐在秀彬旁邊時臉好紅、好可愛」、「完全可以想像攝像機關閉之後她的花痴模樣」XD（可在設定中開啟中文字幕）



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