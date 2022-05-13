金钟国给侄女的儿童节惊喜礼物！侄女爱TXT胜过李光洙：「个子高很好，但太高也不行」XD

OMG，拥有这样的叔叔实在是太梦幻了吧！XD

5月5日是韩国的儿童节，金钟国在Youtube频道更新影片「当叔叔是金钟国的时候2」，请来家里唯一的儿童、亲哥哥的女儿李元（音）。 这一次罕见地没有强迫健身环节，而是十分温和地对李元小朋友进行采访。

李元表示自己最喜欢的歌手是TXT秀彬，因为他长得帅、个子高，金钟国立即问为什么不喜欢李光洙？ 侄女委婉地说：「（光洙）也有点帅，但是太高了...」钟国：「3米确实太高了。 」原来要适度地高才会有好感XD



李元对秀彬的生日、身高、出道曲都了若指掌，金钟国表示叔叔我也是歌手出身，问李元可知道他的生日、身高、出道曲？ 李元全部猜错，金钟国说：「李元出生时是叔叔我抱著你把你养大的，对叔叔完全不做功课可不行啊！」



节目录到一半过来一位负责镜头的工作人员，请李元给秀彬录一封影像信，录完之后摘下口罩：原来他就是秀彬本人！其实，「和偶像见面」就是金钟国送给侄女的儿童节礼物，真的超有心~



之前TXT两位成员然竣和休宁凯曾出演《Running Man》，秀彬则因为有主持行程未能参加。 金钟国跟秀彬约定有机会一定会邀请他过来，侄女也当面问了秀彬关於他养的刺猬等等话题，坐在叔叔和偶像中间、一有机会就不停偷瞄偶像，害羞模样真实又可爱XD



李元说录影像信时就已经认出是秀彬，当下真的「大吃一惊」，为表达感谢愿意多学习一下叔叔的历史XD网友：「看得出侄女在努力保持镇定，超棒的」、「坐在秀彬旁边时脸好红、好可爱」、「完全可以想像摄像机关闭之后她的花痴模样」XD（可在设定中开启中文字幕）



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