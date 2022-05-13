這個「雙赫」組合很可以！南柱赫、李浚赫有望合作新漫改劇《義務警察》

才傳出將出演電影《犯罪都市3》的李浚赫，近期以「特別出演」的方式出現在《御史與祚怡》和《那年，我們的夏天》，終於要接電視劇啦！這次的合作對象是以《二十五，二十一》再創事業巔峰的南柱赫。

由馬東石、孫錫求等主演的《犯罪都市2》將於近期上映。電影尚未正式面世，就傳出要拍攝《犯罪都市3》，此次將以仁川為背景，並找來李浚赫飾演反派角色，與馬東石展開對決，引發關注。

不只有新電影，李浚赫也將出演新漫改劇《義務警察》，有望與南柱赫合作。劇情描述一位警察大學的學生「金志勇」，每到週末都會狩獵這個社會上的犯罪者，以及發現此事的記者「崔美麗」，還有持續關注著媒體與政治界，並追逐這位義務警察存在的搜查官「趙憲義」。

李浚赫於劇中飾演DK集團副會長，同時也是義務警察的設計者「趙強旭」。通過小時候看過的《蝙蝠俠》，夢想成為英雄，卻在現實中屢屢碰壁。通過縝密的設計，他將「金志勇」打造成真正的大英雄。

先前傳出，南柱赫有望飾演男主角「金志勇」，成為暗黑英雄。志勇為了找出父母的仇人而報考警察大學，抱持正義的想法，於每個週末在社會上尋找並懲罰犯罪者。

以模特兒身分出道，近期活躍於大、小螢幕的南柱赫，以《二十五，二十一》再創事業巔峰。從《Start-Up：我的新創時代》、《非常校護檔案》、《耀眼》、《河伯的新娘 2017》、《舉重妖精金福珠》等作品可以發現，南柱赫積極挑戰不同角色，也讓觀眾看到他更多的可能。

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