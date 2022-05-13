这个「双赫」组合很可以！南柱赫、李浚赫有望合作新漫改剧《义务警察》

才传出将出演电影《犯罪都市3》的李浚赫，近期以「特别出演」的方式出现在《御史与祚怡》和《那年，我们的夏天》，终於要接电视剧啦！这次的合作对象是以《二十五，二十一》再创事业巅峰的南柱赫。

由马东石、孙锡求等主演的《犯罪都市2》将於近期上映。电影尚未正式面世，就传出要拍摄《犯罪都市3》，此次将以仁川为背景，并找来李浚赫饰演反派角色，与马东石展开对决，引发关注。

不只有新电影，李浚赫也将出演新漫改剧《义务警察》，有望与南柱赫合作。剧情描述一位警察大学的学生「金志勇」，每到周末都会狩猎这个社会上的犯罪者，以及发现此事的记者「崔美丽」，还有持续关注著媒体与政治界，并追逐这位义务警察存在的搜查官「赵宪义」。

李浚赫於剧中饰演DK集团副会长，同时也是义务警察的设计者「赵强旭」。通过小时候看过的《蝙蝠侠》，梦想成为英雄，却在现实中屡屡碰壁。通过缜密的设计，他将「金志勇」打造成真正的大英雄。

先前传出，南柱赫有望饰演男主角「金志勇」，成为暗黑英雄。志勇为了找出父母的仇人而报考警察大学，抱持正义的想法，於每个周末在社会上寻找并惩罚犯罪者。

以模特儿身分出道，近期活跃於大、小萤幕的南柱赫，以《二十五，二十一》再创事业巅峰。从《Start-Up：我的新创时代》、《非常校护档案》、《耀眼》、《河伯的新娘 2017》、《举重妖精金福珠》等作品可以发现，南柱赫积极挑战不同角色，也让观众看到他更多的可能。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻