宋智孝坦言一開始非常討厭和金鍾國的love line！池錫辰：「若真結婚我會送台大彩電」

昨晚播出的MBC every1綜藝《炒年糕店那哥哥》請來「副角色女神」宋智孝，首次透露對金鍾國love line的感受，還說理想型與金鍾國完全相反！

宋智孝和金鍾國在《Running Man》裡的love line受到很多人喜愛，還以個人身份做客金鍾國的個人Youtube頻道，讓大家越來越好奇他們的真實感受。



《炒年糕店那哥哥》裡宋智孝首次開口：「Youtube是為了宣傳電視劇去的，坦白說，一開始非常討厭和（金鍾國）歐巴的love line，甚至拜託他不要做這個。 」



宋智孝解釋說因為之前和Gary的love line非常好，但無法接受和兩個男生有love line。 直到有一次宋智孝對這條love line做出反應，結果觀眾反響非常好，才讓她覺得嘗試一下也不錯：「現在已經開始拜託多做一些了。 」



池錫辰說如果他們真的結婚會送一台大彩電，但金鍾國說：「雖然不可能，但萬一我們結婚的話，哥不要來！」池錫辰說金鍾國從未對宋智孝心動，問宋智孝有沒有對他心動過呢？ 宋智孝認真地說：「真的沒有。 理想型也和鍾國相反，我喜歡小熊維尼那樣的型，肚子有點凸出來、性格忠厚的人。 」金鐘旼立即秀出他圓鼓鼓的肚子，讓宋智孝大笑不已XD



宋智孝說她追求自然而然的相遇、戀愛和結婚，所以一次也沒有參加過相親，被媽媽逼太急時還會離家出走個兩天一夜XD《炒年糕店那哥哥》是池錫辰、金鐘旼和李伊庚擔任固定MC的談話節目，每週二晚播出。



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