宋智孝坦言一开始非常讨厌和金钟国的love line！池锡辰：「若真结婚我会送台大彩电」

昨晚播出的MBC every1综艺《炒年糕店那哥哥》请来「副角色女神」宋智孝，首次透露对金钟国love line的感受，还说理想型与金钟国完全相反！

宋智孝和金钟国在《Running Man》里的love line受到很多人喜爱，还以个人身份做客金钟国的个人Youtube频道，让大家越来越好奇他们的真实感受。



《炒年糕店那哥哥》里宋智孝首次开口：「Youtube是为了宣传电视剧去的，坦白说，一开始非常讨厌和（金钟国）欧巴的love line，甚至拜托他不要做这个。 」



宋智孝解释说因为之前和Gary的love line非常好，但无法接受和两个男生有love line。 直到有一次宋智孝对这条love line做出反应，结果观众反响非常好，才让她觉得尝试一下也不错：「现在已经开始拜托多做一些了。 」



池锡辰说如果他们真的结婚会送一台大彩电，但金钟国说：「虽然不可能，但万一我们结婚的话，哥不要来！」池锡辰说金钟国从未对宋智孝心动，问宋智孝有没有对他心动过呢？ 宋智孝认真地说：「真的没有。 理想型也和钟国相反，我喜欢小熊维尼那样的型，肚子有点凸出来、性格忠厚的人。 」金钟旼立即秀出他圆鼓鼓的肚子，让宋智孝大笑不已XD



宋智孝说她追求自然而然的相遇、恋爱和结婚，所以一次也没有参加过相亲，被妈妈逼太急时还会离家出走个两天一夜XD《炒年糕店那哥哥》是池锡辰、金钟旼和李伊庚担任固定MC的谈话节目，每周二晚播出。



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