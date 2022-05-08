BTS SUGA加盟PSY《That That》MV本人視角花絮公開：「感覺粉絲會很喜歡，所以我更加努力」

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BTS 寵粉真的不落人後，SUGA 離「想當石頭」的夢想，是更進一步～還是更遠了呢？

在全球擁有高人氣的 solo 歌手 PSY 推出的新歌《That That》邀請到了 BTS 防彈少年團的成員 SUGA 合作，不僅親自為前輩製作歌曲，還參與了合唱和拍攝 MV，讓粉絲們相當驚喜，官方也公開了 SUGA 視角的 MV 花絮，努力表現的他也心心念念著粉絲 ARMY。



▼防彈TV公開 SUGA 出演 PSY《That That》MV 花絮：（可開啟中字觀看）



SUGA 從早就到現場加入拍攝，整整拍攝了將近15個小時，可以說是從早拍到晚參與的相當徹底，也讓粉絲們看到了他相當不同的一面，PSY 看到妝髮服飾完整的 SUGA 忍不住說：「我都快認不出你了呢。」



▼巴掌戲讓他想起和柾國在《RUN》時的對手戲。



而 SUGA 在 MV 裡也加入了一點點戲劇元素，他表示：「為了粉絲們，正在拍攝之前沒有展示過全新的一面。」甚至連老天也在幫忙，兩人耍帥的畫面中，還剛好有鳥群飛過，場面相當帥氣。



面對前輩 PSY 的搞笑對峙場面，SUGA 也經常忍不住笑場：「我憋笑憋得很辛苦啊。」SUGA 也提到很久沒有拍攝這樣的群舞場面，努力拍了粉絲們可能會喜歡的內容，他表示也很期待看到大家的反應，這一次的舞蹈連 PSY 都說是他跳過最難的，而 MV 公開後粉絲們也都非常喜歡。



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