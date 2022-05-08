BTS SUGA加盟PSY《That That》MV本人视角花絮公开：「感觉粉丝会很喜欢，所以我更加努力」

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BTS 宠粉真的不落人后，SUGA 离「想当石头」的梦想，是更进一步～还是更远了呢？

在全球拥有高人气的 solo 歌手 PSY 推出的新歌《That That》邀请到了 BTS 防弹少年团的成员 SUGA 合作，不仅亲自为前辈制作歌曲，还参与了合唱和拍摄 MV，让粉丝们相当惊喜，官方也公开了 SUGA 视角的 MV 花絮，努力表现的他也心心念念著粉丝 ARMY。



▼防弹TV公开 SUGA 出演 PSY《That That》MV 花絮：（可开启中字观看）



SUGA 从早就到现场加入拍摄，整整拍摄了将近15个小时，可以说是从早拍到晚参与的相当彻底，也让粉丝们看到了他相当不同的一面，PSY 看到妆发服饰完整的 SUGA 忍不住说：「我都快认不出你了呢。」



▼巴掌戏让他想起和柾国在《RUN》时的对手戏。



而 SUGA 在 MV 里也加入了一点点戏剧元素，他表示：「为了粉丝们，正在拍摄之前没有展示过全新的一面。」甚至连老天也在帮忙，两人耍帅的画面中，还刚好有鸟群飞过，场面相当帅气。



面对前辈 PSY 的搞笑对峙场面，SUGA 也经常忍不住笑场：「我憋笑憋得很辛苦啊。」SUGA 也提到很久没有拍摄这样的群舞场面，努力拍了粉丝们可能会喜欢的内容，他表示也很期待看到大家的反应，这一次的舞蹈连 PSY 都说是他跳过最难的，而 MV 公开后粉丝们也都非常喜欢。



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