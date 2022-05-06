BLACKPINK Jennie被疑戀上Zidane利用IG傳情，直接衝上熱搜榜！韓網友腦洞真的太大了～

BLACKPINK成員Jennie被疑有新戀情，對方還是國外的球星。

一家韓媒以「Blackpink Jennie和Zinedine Zidane（法國球星席丹；施丹）被懷疑是『Lovestagram』」為題進行了報導。 Lovestagram是「Love+Instagram」的縮寫，指明星們通過SNS等平台，利用照片和文字傳情，公開戀愛的明星們會大大方方曬Lovestagram，而偷偷秘戀的愛豆們有時候也會因為「Lovestagram」被網友們順藤摸瓜地挖出。

韓媒公開的照片中，Jennie穿著一身淺紫色的運動服與寵物狗的合照，雖然在室內，但Jennie還是把衛衣帽子戴在了頭上。 而Zidane也穿著紫色運動服，戴著帽子，與寵物狗一同出鏡。 就因為同色服裝，以及和狗狗合影這兩個特徵就被韓國網友們稱Jennie與Zidane是在曬「Lovestagram」。



其實這兩張照片都不是近期的，Jennie的照片可是2年之前的舊照，而Zidane的照片則拍自去年4月，經過網友們的熱議和傳播，目前韓媒新聞已經衝上了熱搜榜，引來了更多人的圍觀和留言。

早在去年相關照片就曾爆出過，沒想到大半年過去了再次被網友們翻了出來，不少人還調侃稱：「同款衣服，很值得懷疑，哈哈哈哈」等。

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