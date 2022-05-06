BLACKPINK Jennie被疑恋上Zidane利用IG传情，直接冲上热搜榜！韩网友脑洞真的太大了～

BLACKPINK成员Jennie被疑有新恋情，对方还是国外的球星。

一家韩媒以「Blackpink Jennie和Zinedine Zidane（法国球星席丹；施丹）被怀疑是『Lovestagram』」为题进行了报导。 Lovestagram是「Love+Instagram」的缩写，指明星们通过SNS等平台，利用照片和文字传情，公开恋爱的明星们会大大方方晒Lovestagram，而偷偷秘恋的爱豆们有时候也会因为「Lovestagram」被网友们顺藤摸瓜地挖出。

韩媒公开的照片中，Jennie穿著一身浅紫色的运动服与宠物狗的合照，虽然在室内，但Jennie还是把卫衣帽子戴在了头上。 而Zidane也穿著紫色运动服，戴著帽子，与宠物狗一同出镜。 就因为同色服装，以及和狗狗合影这两个特徵就被韩国网友们称Jennie与Zidane是在晒「Lovestagram」。



其实这两张照片都不是近期的，Jennie的照片可是2年之前的旧照，而Zidane的照片则拍自去年4月，经过网友们的热议和传播，目前韩媒新闻已经冲上了热搜榜，引来了更多人的围观和留言。

早在去年相关照片就曾爆出过，没想到大半年过去了再次被网友们翻了出来，不少人还调侃称：「同款衣服，很值得怀疑，哈哈哈哈」等。

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