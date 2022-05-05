《九尾狐傳1938》陣容確定：狐狸兄弟回歸，金素妍＆劉慶秀加入！「李朗」金汎：「不想念我嗎？」

tvN電視劇《九尾狐傳》將以新一季《九尾狐傳1938》回歸。講述李硯迫降到混亂的1938年代後，發生的動作奇幻故事。

日前，正式官宣由李棟旭、金素妍、金汎和劉慶秀主演。

李棟旭飾演的九尾狐「李硯」在第一季中，跟永遠的初戀南智雅（曹寶兒 飾）有著幸福的結局，可是他捲入某個事件而被招喚到1938年。在那裡等待李硯的是什麼？為了回到有珍貴的人的現代，李硯展開殊死搏鬥。李棟旭說：「很高興能再次出演《九尾狐傳》，將與優秀的工作人員和優秀的演員們一起愉快地合作，請大家多多期待。」



此外，這季的新角色是...金素妍飾演的「柳紅朱」，她是京城最高級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘，曾是西邊山神。從第一次見面開始，想要卻無法擁有的「李硯」再次出現在她眼前，讓她無聊的日常也變得快樂起來。金素妍表示：「非常感謝能夠加入新一季並一起合作，我會努力準備並展現給大家，好好詮釋『柳紅朱』這個充滿魅力的人物。」



李硯、李朗的故事此次也是該劇的一大看點。解開誤會之前，再次見面的「硯朗」兄弟千變萬化的關係，李棟旭和金汎的化學反應會散發什麼樣光芒，讓人更加期待。金汎也表示：「繼傾注了很多愛意的第一季之後，能夠和大家在一起真的很開心。希望大家多多期待即將到來的《九尾狐傳1938》，還有李郎。」



而金汎也通過 IG 上傳拍攝相關照片，並寫下：「不想念我嗎？」觀眾們應該都是超想吧 XD

劉慶秀飾演連亡者都能救活的名醫「千武英」，曾是北邊山神，一度是李硯和柳紅朱的唯一朋友， 但是因爲某種事件，對李硯產生了敵對感，與老朋友陷入了無法避免的勝負對決。他也透露：「很期待能夠一起合作，『千武英』是個非常立體的人物，演起來雖然很難，是個很大的挑戰。爲了給大家展示好的結果，我會竭盡全力。」



另外，《九尾狐傳1938》由《小神的孩子們》、《九尾狐傳》姜信孝導演與韓佑麗編劇再度合作打造，預計在2023年播出。

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