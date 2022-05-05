《九尾狐传1938》阵容确定：狐狸兄弟回归，金素妍＆刘庆秀加入！「李朗」金泛：「不想念我吗？」

tvN电视剧《九尾狐传》将以新一季《九尾狐传1938》回归。讲述李砚迫降到混乱的1938年代后，发生的动作奇幻故事。

日前，正式官宣由李栋旭、金素妍、金泛和刘庆秀主演。

李栋旭饰演的九尾狐「李砚」在第一季中，跟永远的初恋南智雅（曹宝儿 饰）有著幸福的结局，可是他卷入某个事件而被招唤到1938年。在那里等待李砚的是什么？为了回到有珍贵的人的现代，李砚展开殊死搏斗。李栋旭说：「很高兴能再次出演《九尾狐传》，将与优秀的工作人员和优秀的演员们一起愉快地合作，请大家多多期待。」



此外，这季的新角色是...金素妍饰演的「柳红朱」，她是京城最高级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘，曾是西边山神。从第一次见面开始，想要却无法拥有的「李砚」再次出现在她眼前，让她无聊的日常也变得快乐起来。金素妍表示：「非常感谢能够加入新一季并一起合作，我会努力准备并展现给大家，好好诠释『柳红朱』这个充满魅力的人物。」



李砚、李朗的故事此次也是该剧的一大看点。解开误会之前，再次见面的「砚朗」兄弟千变万化的关系，李栋旭和金泛的化学反应会散发什么样光芒，让人更加期待。金泛也表示：「继倾注了很多爱意的第一季之后，能够和大家在一起真的很开心。希望大家多多期待即将到来的《九尾狐传1938》，还有李郎。」



而金泛也通过 IG 上传拍摄相关照片，并写下：「不想念我吗？」观众们应该都是超想吧 XD

刘庆秀饰演连亡者都能救活的名医「千武英」，曾是北边山神，一度是李砚和柳红朱的唯一朋友， 但是因爲某种事件，对李砚产生了敌对感，与老朋友陷入了无法避免的胜负对决。他也透露：「很期待能够一起合作，『千武英』是个非常立体的人物，演起来虽然很难，是个很大的挑战。爲了给大家展示好的结果，我会竭尽全力。」



另外，《九尾狐传1938》由《小神的孩子们》、《九尾狐传》姜信孝导演与韩佑丽编剧再度合作打造，预计在2023年播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻