SHINee Key爆笑留言珉豪PO文：這裡是Key&范皮膚科，可以為您「點痣」，一顆4000塊XD

要被SHINee Key的留言笑死了。

SHINee出道15年，成員們之間既是隊友又是家人、好兄弟，對彼此十分熟悉，有時候甚至一些小習慣都被隊友記得牢牢的。 日前，珉豪在自己的個人IG上曬出了一張身穿棒球服，站在賽場上的背影照片，還附言寫道：「SSG LANDERS. No.99崔珉豪.」 近況照引來粉絲和網友圍觀的同時，也吸引來了Key。



Key在下方留言：「你好，這裡是Key&范皮膚科，可以幫您的PO文'點痣'，費用大約是一顆4000塊，需要幫您除掉嗎？ 」 一開始網友們只覺得好奇，不知道發生了什麼事情。原來是珉豪發PO文時有個小習慣，非常愛用句點符號「.」，翻看他的IG，幾乎每篇都有，甚至還會在表情符號後面也加上點點。 這在Key的眼中看來就是一顆小痣，Key就曾經問過珉豪這個問題，還故意模仿珉豪的手法寫下留言：「為什麼要畫句點？ 北漢山.3km攀登.孩子，好好適應新學期.」 珉豪回復：「不用. 沒關係. 謝謝.」



Key和珉豪雖然性格不同卻意氣相投，兩人曾在《我獨自生活》中展現「夢幻默契」，他們的相處可以概括為「鬥嘴的日常」。 Key稱：「珉豪可能是第一次遇到我的樣的人，我也是第一次遇到像珉豪那樣的人。 從25、26歲開始，真的沒什麼好吵架的事，在這個人身邊感覺很舒服。」 珉豪也說：「感覺像是站在相反的位置，但是又是最親近的朋友，我很感謝的一位朋友。」



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