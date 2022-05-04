SHINee Key爆笑留言珉豪PO文：这里是Key&范皮肤科，可以为您「点痣」，一颗4000块XD

要被SHINee Key的留言笑死了。

SHINee出道15年，成员们之间既是队友又是家人、好兄弟，对彼此十分熟悉，有时候甚至一些小习惯都被队友记得牢牢的。 日前，珉豪在自己的个人IG上晒出了一张身穿棒球服，站在赛场上的背影照片，还附言写道：「SSG LANDERS. No.99崔珉豪.」 近况照引来粉丝和网友围观的同时，也吸引来了Key。



Key在下方留言：「你好，这里是Key&范皮肤科，可以帮您的PO文'点痣'，费用大约是一颗4000块，需要帮您除掉吗？ 」 一开始网友们只觉得好奇，不知道发生了什么事情。原来是珉豪发PO文时有个小习惯，非常爱用句点符号「.」，翻看他的IG，几乎每篇都有，甚至还会在表情符号后面也加上点点。 这在Key的眼中看来就是一颗小痣，Key就曾经问过珉豪这个问题，还故意模仿珉豪的手法写下留言：「为什么要画句点？ 北汉山.3km攀登.孩子，好好适应新学期.」 珉豪回复：「不用. 没关系. 谢谢.」



Key和珉豪虽然性格不同却意气相投，两人曾在《我独自生活》中展现「梦幻默契」，他们的相处可以概括为「斗嘴的日常」。 Key称：「珉豪可能是第一次遇到我的样的人，我也是第一次遇到像珉豪那样的人。 从25、26岁开始，真的没什么好吵架的事，在这个人身边感觉很舒服。」 珉豪也说：「感觉像是站在相反的位置，但是又是最亲近的朋友，我很感谢的一位朋友。」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻