終於要回歸了？少女時代官方更新神秘預告照，粉絲：「不管是什麼都期待、 我真的要哭了」

1日凌晨，少女時代的官方推特更新一張預告照， SM 的官方 IG 也上傳同樣的預告照，並標記了少女時代。

雖然有人猜測可能是成員的 SOLO ，但之前如果是成員發行 SOLO 的話，都會標上成員的名字，因此也讓不少人猜測是不是少女時代要回歸了。

消息一公開，讓網友紛紛表示：「暈 什麼啊 什麼啊」、「哇 不會是回歸吧」、「不管是什麼都出來吧ㅠㅠㅠㅠ」、「瘋了，少女時代來了」、「因爲是粉紅色，所以更像少女時代」、「8月5日還有很長一段時間呢」、「怎麼看都是孝淵SOLO」、「瘋狂的心臟在顫抖」、「時隔10年登上音源1位吧 拜託」、「心臟在跳動」、「說實話我什麼都喜歡」、「粉色...蜘蛛有八隻腳，是不是少時啊」等等。



少女時代將在今年8月5日迎出道15週年。之前太妍舉行視訊簽售會時，有粉絲詢問：「今年是少女時代出道15周年，能不能看到回歸呢？ 」太妍也回答：「也許能看到哦！ 」

秀英在 IG 開問與答時，有粉絲問：「一句話說說15週年的感想。」秀英回答：「準備好了嗎？」而 Tiffany 日前採訪被問：「少女時代15週年有計畫嗎？」她也透露是有計畫的，還說：「只說這句話不是很充分了嗎？」



2007年通過單曲專輯《再次重逢的世界》出道的少女時代，上一次以完整體發行專輯是2017年8月的《Holiday Night》，距離現在已經4年半。去年她們曾一起出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，久違的完整體，也讓粉絲們相當開心。



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