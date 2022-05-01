终於要回归了？少女时代官方更新神秘预告照，粉丝：「不管是什么都期待、 我真的要哭了」

1日凌晨，少女时代的官方推特更新一张预告照， SM 的官方 IG 也上传同样的预告照，并标记了少女时代。

虽然有人猜测可能是成员的 SOLO ，但之前如果是成员发行 SOLO 的话，都会标上成员的名字，因此也让不少人猜测是不是少女时代要回归了。

消息一公开，让网友纷纷表示：「晕 什么啊 什么啊」、「哇 不会是回归吧」、「不管是什么都出来吧ㅠㅠㅠㅠ」、「疯了，少女时代来了」、「因爲是粉红色，所以更像少女时代」、「8月5日还有很长一段时间呢」、「怎么看都是孝渊SOLO」、「疯狂的心脏在颤抖」、「时隔10年登上音源1位吧 拜托」、「心脏在跳动」、「说实话我什么都喜欢」、「粉色...蜘蛛有八只脚，是不是少时啊」等等。



少女时代将在今年8月5日迎出道15周年。之前太妍举行视讯签售会时，有粉丝询问：「今年是少女时代出道15周年，能不能看到回归呢？ 」太妍也回答：「也许能看到哦！ 」

秀英在 IG 开问与答时，有粉丝问：「一句话说说15周年的感想。」秀英回答：「准备好了吗？」而 Tiffany 日前采访被问：「少女时代15周年有计画吗？」她也透露是有计画的，还说：「只说这句话不是很充分了吗？」



2007年通过单曲专辑《再次重逢的世界》出道的少女时代，上一次以完整体发行专辑是2017年8月的《Holiday Night》，距离现在已经4年半。去年她们曾一起出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》，久违的完整体，也让粉丝们相当开心。



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