鬼比人更搞笑的《現在開始是Showtime！》除了超魔幻舞台表演還會抓壞人根本完美搭檔！

如果看完《社內相親》後不知道要看什麼輕鬆搞笑喜劇，就不能錯過《現在開始是Showtime！》。劇情描述一個看得見鬼的魔術師，為了洗清自己被誤會為肇事逃逸嫌犯的汙名，動用自己旗下的鬼員工與熱血女警合作抓到真兇。是人鬼合作的搜查喜劇。

演員朴海鎮與秦基周，在人物設定上已在前兩集令人看出他們的個性以及成長背景，鄭俊鎬作為將軍神更是在第二集末登場。三位擔任搞笑主軸的鬼員工鄭石勇、高圭弼與朴書妍，更是合作無間表現出色，另外從《Mr.Trot》出身的歌手金熙栽也挑戰演戲，飾演秦基周身邊的警察同事。多樣化的角色也帶給大家更多不一樣的有趣情節。



尤其是鬼員工三人幫，認真的利用大家看不到他們的特色而表演出一般觀眾想像不到的魔術秀，還能夠讓心虛想逃走的嫌犯，認為自己被鬼找上門懲罰而嚇到自首。三位員工雖然都因自身的故事而來到魔術師旗下工作，三人幫的想法非常正直又很有人情味，也對服務自己的老闆朴海鎮非常忠心耿耿，老闆遇到困難的時候也挺身而出，完全沒有「鬼」的恐怖感，只覺得是非常可愛的一群員工。



朴海鎮與秦基周在陰錯陽差之下遇見，而在過程中也讓秦基周知道了自己有一群鬼員工的秘密，而秦基周一邊要幫他保守這個商業機密，另外也很希望這些鬼員工能幫上自己的忙破獲一些案件，因此雖然朴海鎮認為兩人不該再有關聯，但在將軍神鄭俊鎬登場之後，似乎將改變朴海鎮的既有想法，開始繼承爺爺的巫師之路。將軍崔劍與原有的三人幫又將如何一起幫助車次雄魔術師與高瑟海女警呢？



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