鬼比人更搞笑的《现在开始是Showtime！》除了超魔幻舞台表演还会抓坏人根本完美搭档！

如果看完《社内相亲》后不知道要看什么轻松搞笑喜剧，就不能错过《现在开始是Showtime！》。剧情描述一个看得见鬼的魔术师，为了洗清自己被误会为肇事逃逸嫌犯的污名，动用自己旗下的鬼员工与热血女警合作抓到真凶。是人鬼合作的搜查喜剧。

演员朴海镇与秦基周，在人物设定上已在前两集令人看出他们的个性以及成长背景，郑俊镐作为将军神更是在第二集末登场。三位担任搞笑主轴的鬼员工郑石勇、高圭弼与朴书妍，更是合作无间表现出色，另外从《Mr.Trot》出身的歌手金熙栽也挑战演戏，饰演秦基周身边的警察同事。多样化的角色也带给大家更多不一样的有趣情节。



尤其是鬼员工三人帮，认真的利用大家看不到他们的特色而表演出一般观众想像不到的魔术秀，还能够让心虚想逃走的嫌犯，认为自己被鬼找上门惩罚而吓到自首。三位员工虽然都因自身的故事而来到魔术师旗下工作，三人帮的想法非常正直又很有人情味，也对服务自己的老板朴海镇非常忠心耿耿，老板遇到困难的时候也挺身而出，完全没有「鬼」的恐怖感，只觉得是非常可爱的一群员工。



朴海镇与秦基周在阴错阳差之下遇见，而在过程中也让秦基周知道了自己有一群鬼员工的秘密，而秦基周一边要帮他保守这个商业机密，另外也很希望这些鬼员工能帮上自己的忙破获一些案件，因此虽然朴海镇认为两人不该再有关联，但在将军神郑俊镐登场之后，似乎将改变朴海镇的既有想法，开始继承爷爷的巫师之路。将军崔剑与原有的三人帮又将如何一起帮助车次雄魔术师与高瑟海女警呢？



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