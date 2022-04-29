尹恩惠谈到被传唤17年与金钟国《X-Man》的爱情线！还透露：「在锡欧爸跟我道歉了，说以后还会继续提」

尹恩惠作为嘉宾出演27日播出的《Radio Star》，她也公开自己连续17年被传唤《X-Man》和金钟国 Love Line 的心里话。
她说：「在我的立场...我自己说有点丢人，很多人都很喜欢『当然了』这个游戏，当时李民基特别真挚，真的是像抢夺我一样，这样做了三角关系。」
还回顾了当时《X-Man》的片段，金钟国问李民基：「你喜欢恩惠吗？」李民基毫不迟疑地回答：「当然了！」李民基问金钟国：「你讨厌吗？」金钟国走过去捂著尹恩惠的耳朵并回答：「当然了！」尹恩惠接著说：「其实最开始钟国欧爸最开始捂著耳朵的时候...我还不知道是什么意思，但是大家都乱套了，我差不多2秒之后知道的，那时候起鸡皮疙瘩了，是天才啊！真聪明。」
提到《Running Man》尹恩惠的剪辑，她也说：「其实我没有出演过，但是在锡欧爸会一直提到我。那个影片有40分钟，看了一下在《Running Man》对决时，为了让钟国欧爸动摇，就会在旁边喊著我的名字，然后在《玩什么好呢？》又说了。」尹恩惠还提到自己打了电话给刘在锡：「欧爸第一句话就是『恩惠呀～对不起』，我说了没关系后，欧爸就说『是吗？那么下次还继续说，对不起』。」引发全场爆笑。
《Running Man》尹恩惠剪辑：
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