《Dr.Lawyer》公開首輪預告：蘇志燮氣場全開魅力，集帥氣與男人味於一身～♥

由蘇志燮和林秀香主演的MBC新劇《Dr.Lawyer》公開了首輪預告片。

該劇主要講述了因為手術被人為操縱而失去一切的天才醫師，之後成為了醫療訴訟專門的律師，和因為手術失去家人、戀人的醫療犯罪檢察官邂逅後，兩人一起為了受害者們伸張正義的溫暖故事，是一部溫暖痛快的醫療懸疑法庭電視劇。



首輪預告片是暗黑風格，法庭門大開，一身正裝的蘇志燮昂然地邁入法庭，律師與醫生的畫面交替出現，鏡頭定格在了律師徽章上，蘇志燮從上衣口袋掏出一把手術刀，狠狠刺向「法典」二字。 短短15秒的預告將蘇志燮的氣場渲染得淋漓盡致，更讓人期待這部劇的開播。



《Dr.Lawyer》中蘇志燮飾演成為醫療訴訟專業律師后回歸的天才外科醫生出身的韓以漢，是有著一般外科和胸部外科兩個專業資格證的精英醫生。 他擁有模特般的身材，平易近人的性格、從容的微笑和出眾的實力，是醫院的王牌醫生，直到4年前的那天，一切都被打破了...林秀香飾演首爾中央地檢醫療犯罪部檢察官琴碩英，她信念堅定，面對冤情時，她甚至比律師還要積極。該劇將於5月27日重磅開播。

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