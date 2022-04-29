《Dr.Lawyer》公开首轮预告：苏志燮气场全开魅力，集帅气与男人味於一身～♥

由苏志燮和林秀香主演的MBC新剧《Dr.Lawyer》公开了首轮预告片。

该剧主要讲述了因为手术被人为操纵而失去一切的天才医师，之后成为了医疗诉讼专门的律师，和因为手术失去家人、恋人的医疗犯罪检察官邂逅后，两人一起为了受害者们伸张正义的温暖故事，是一部温暖痛快的医疗悬疑法庭电视剧。



首轮预告片是暗黑风格，法庭门大开，一身正装的苏志燮昂然地迈入法庭，律师与医生的画面交替出现，镜头定格在了律师徽章上，苏志燮从上衣口袋掏出一把手术刀，狠狠刺向「法典」二字。 短短15秒的预告将苏志燮的气场渲染得淋漓尽致，更让人期待这部剧的开播。



《Dr.Lawyer》中苏志燮饰演成为医疗诉讼专业律师后回归的天才外科医生出身的韩以汉，是有著一般外科和胸部外科两个专业资格证的精英医生。 他拥有模特般的身材，平易近人的性格、从容的微笑和出众的实力，是医院的王牌医生，直到4年前的那天，一切都被打破了...林秀香饰演首尔中央地检医疗犯罪部检察官琴硕英，她信念坚定，面对冤情时，她甚至比律师还要积极。该剧将於5月27日重磅开播。

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