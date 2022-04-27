終於等到「男神」蘇志燮！與申成祿、林秀香合作的《Dr. Lawyer》劇本閱讀照公開，定檔5月27日首播！

MBC新劇《Dr. Lawyer》由蘇志燮、申成祿、林秀香主演。

講述因造假手術失去一切、成為醫療訴訟專門律師的天才外科醫生「韓以翰」和因手術失去唯一親人和戀人的醫療犯罪專門部檢察官「金錫英」見面後，處罰那些通過財富和權力來決定生命順序的人們，安慰無辜的受害者的故事。

27日，製作組公開劇本閱讀照，李容碩導演、張洪哲編劇和演員蘇志燮、申成祿、林秀香、李璟榮、李主儐、崔載雄等主要角色的演員們出席現場。



蘇志燮飾演「韓以翰」一角，過去曾是一名天才醫生，擅長普通外科和胸外科的王牌外科醫生，在一場失敗的手術後，被剝奪醫生資格，因此他變身成醫療訴訟專門律師，劇中過著如雲霄飛車般的生活。這也時蘇志燮時隔4年回歸電視劇，從角色分析，表情、語氣、眼神都完美演繹「韓以翰」的形象，讓工作人員讚歎不已！



而申成祿也展現強烈的存在感，他飾演的「傑登·李」是專門從事遊說和投資企業 Anus Hand 的亞洲支部長。爲了成功，他甘願投身於危險之中，是一個蒙著面紗的人，內心和想法都難以捉摸。他將用自己獨特的色彩，把神祕人物「傑登·李」詮釋的有魅力又特別。



林秀香飾演同時具備堅定信念和人性美的首爾中央地方檢察廳醫療犯罪專門部檢察官「金錫英」。林秀香通過縝密的人物分析，展現屬於自己的金錫英，從暴風般的感情表現到犀利的領袖風範，將讓觀眾更投入到劇情中。



而《Dr. Lawyer》由《村莊：阿雉阿拉的祕密》李容碩導演執導，《臨時制先生》張洪哲編劇執筆，將於5月27日首播。

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