终於等到「男神」苏志燮！与申成禄、林秀香合作的《Dr. Lawyer》剧本阅读照公开，定档5月27日首播！

MBC新剧《Dr. Lawyer》由苏志燮、申成禄、林秀香主演。

讲述因造假手术失去一切、成为医疗诉讼专门律师的天才外科医生「韩以翰」和因手术失去唯一亲人和恋人的医疗犯罪专门部检察官「金锡英」见面后，处罚那些通过财富和权力来决定生命顺序的人们，安慰无辜的受害者的故事。

27日，制作组公开剧本阅读照，李容硕导演、张洪哲编剧和演员苏志燮、申成禄、林秀香、李璟荣、李主傧、崔载雄等主要角色的演员们出席现场。



苏志燮饰演「韩以翰」一角，过去曾是一名天才医生，擅长普通外科和胸外科的王牌外科医生，在一场失败的手术后，被剥夺医生资格，因此他变身成医疗诉讼专门律师，剧中过著如云霄飞车般的生活。这也时苏志燮时隔4年回归电视剧，从角色分析，表情、语气、眼神都完美演绎「韩以翰」的形象，让工作人员赞叹不已！



而申成禄也展现强烈的存在感，他饰演的「杰登・李」是专门从事游说和投资企业 Anus Hand 的亚洲支部长。爲了成功，他甘愿投身於危险之中，是一个蒙著面纱的人，内心和想法都难以捉摸。他将用自己独特的色彩，把神秘人物「杰登・李」诠释的有魅力又特别。



林秀香饰演同时具备坚定信念和人性美的首尔中央地方检察厅医疗犯罪专门部检察官「金锡英」。林秀香通过缜密的人物分析，展现属於自己的金锡英，从暴风般的感情表现到犀利的领袖风范，将让观众更投入到剧情中。



而《Dr. Lawyer》由《村庄：阿雉阿拉的秘密》李容硕导演执导，《临时制先生》张洪哲编剧执笔，将於5月27日首播。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻