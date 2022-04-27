畫面超荒謬～《我家的熊孩子》金鍾國對著健身器材親親，金俊昊神回：「我是跟人親親的哦」

看金鍾國這樣也是滿幸福的啊XDD

《我家的熊孩子》EP.289班長金俊昊等人繼續巡迴家庭訪問，最新一站來到金鍾國家，想探訪他有什麼壞習慣導致脫不了單，其中「健身上癮」大概是人盡皆知了。

金俊昊等人一開始就出奇招，特別印製了多幅彩色照片，如符咒般的貼滿金鍾國的個人健身房。照片上不是別人，是金鍾國的媽媽，照片都是截圖自《我家的熊孩子》媽媽發火的畫面，要金鍾國想想媽媽的囑咐：別顧著運動，也交交女朋友吧！



後來卓在勳講了一個傳說：金鍾國平常會一邊健身一邊對著健身器材親親，要金鍾國在大眾面前示範，為的是激金鍾國如果做不到就不要再沉迷健身了。金鍾國拗不過，乖巧的坐下來照做，稍稍害羞笑笑的說：「不是，就是開玩笑的時候做的，（槓鈴）拉下來的時候……」



「這在做什麼？」「狀況很嚴重啊！」「真的不是開玩笑啊！」大家看了都傻眼，擔心金鍾國的要把健身器材當女友了，而金俊昊默默走向前拍拍金鍾國：「我是跟人親親的哦。」全場瞬間噴笑。



*回顧金俊昊認愛始末：金俊昊向《我家的熊孩子》成員坦承戀愛但沒人相信！與女友金智珉合照沒露臉卻超萌♥‎

用過餐後，金鍾國嚷著要去踢球，李常敏質問他：「你老實說要選我們還是足球？」金鍾國想都沒想就答「足球」，拿著衣服就要丟下客人自顧走掉，其他人趕忙拉住金鍾國，場面瞬間變成1比3的角力對決，畫面相當有趣XDD



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