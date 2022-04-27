画面超荒谬～《我家的熊孩子》金钟国对著健身器材亲亲，金俊昊神回：「我是跟人亲亲的哦」

看金钟国这样也是满幸福的啊XDD

《我家的熊孩子》EP.289班长金俊昊等人继续巡回家庭访问，最新一站来到金钟国家，想探访他有什么坏习惯导致脱不了单，其中「健身上瘾」大概是人尽皆知了。

金俊昊等人一开始就出奇招，特别印制了多幅彩色照片，如符咒般的贴满金钟国的个人健身房。照片上不是别人，是金钟国的妈妈，照片都是截图自《我家的熊孩子》妈妈发火的画面，要金钟国想想妈妈的嘱咐：别顾著运动，也交交女朋友吧！



后来卓在勋讲了一个传说：金钟国平常会一边健身一边对著健身器材亲亲，要金钟国在大众面前示范，为的是激金钟国如果做不到就不要再沉迷健身了。金钟国拗不过，乖巧的坐下来照做，稍稍害羞笑笑的说：「不是，就是开玩笑的时候做的，（杠铃）拉下来的时候……」



「这在做什么？」「状况很严重啊！」「真的不是开玩笑啊！」大家看了都傻眼，担心金钟国的要把健身器材当女友了，而金俊昊默默走向前拍拍金钟国：「我是跟人亲亲的哦。」全场瞬间喷笑。



*回顾金俊昊认爱始末：金俊昊向《我家的熊孩子》成员坦承恋爱但没人相信！与女友金智珉合照没露脸却超萌♥‎

用过餐后，金钟国嚷著要去踢球，李常敏质问他：「你老实说要选我们还是足球？」金钟国想都没想就答「足球」，拿著衣服就要丢下客人自顾走掉，其他人赶忙拉住金钟国，场面瞬间变成1比3的角力对决，画面相当有趣XDD



▼相关影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻